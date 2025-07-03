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紡織大廠旭榮看越南20%關稅 產業供應鏈架構將重組

中央社／ 台北3日電
成衣紡織業示意圖。圖／AI生成
成衣紡織業示意圖。圖／AI生成

美國總統川普2日宣布，美越達成關稅協議，將對越南進口到美國的商品徵收20%關稅。對此，紡織廠旭榮集團執行董事黃冠華今天分析，20%已經不是供應鏈和品牌商大家協商一下可以咬牙撐過，將牽涉整個紡織供應鏈的利潤分配與架構重新調整。

旭榮集團為台灣紡織大廠，提供從布料到成衣一條龍服務，目前在柬埔寨、越南、肯亞等地設有生產據點，客戶包括Adidas、ZARA、Calvin Klein等國際知名品牌。

旭榮年營收約新台幣300億元，與儒鴻、聚陽等並列國內成衣大廠，由於公司並未上市，行事風格低調。

今年是旭榮50歲生日，集團第二代、執行董事黃冠華今天出席媒體公開活動，面對川普剛公布越南關稅20%，黃冠華從第1線業者角度分析，他認為，如果是10%以內，透過品牌商與供應鏈大家協商一下，共同分攤，可能一咬牙就過了。

至於關稅20%，黃冠華認為是還可以負擔的情況，但已經不是大家談一談分攤可以解決，必須有1個新的應對架構出來，這牽涉國際品牌客戶整個供應鏈管理架構的調整，不是旭榮本身可以決定，要bycase（依個案）去談。

黃冠華認為，旭榮集團年營收超過300億元，在紡織業規模不算小，有一定議價能力，相信受影響可以降到最低。另外還要再觀察越南之外，其他國家的最後稅率。

黃冠華認為，這次美國關稅對於全球紡織產業而言確實是一顆震撼彈，但多年來，大家一直講紡織業是夕陽產業，倒是這顆夕陽從來沒有下山過，目前紡織業仍然是台灣第4大創匯產業。

黃冠華認為，食衣住行不能少，就算再怎麼AI，還是要穿衣服，紡織產業永遠不會被取代。關稅雖然可能牽涉供應鏈重組，但有競爭力的公司，可以繼續維持下去。

紡織廠 美國 越南 關稅

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