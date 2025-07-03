宏碁智醫再下一城 「智骨篩」VeriOsteo OP 取得星國醫療器材許可證

宏碁（2353）集團旗下智慧醫療子公司宏碁智醫（6857）3日宣布旗下所開發的骨質密度異常 AI 輔助診斷軟體 「VeriOsteo OP」，已正式取得新加坡健康科學局（HSA, Health Science Authority）的上市許可。

宏碁智醫董事長連加恩表示：「新加坡是東南亞數位醫療與醫療法規的標竿市場，我們非常榮幸獲得當地主管機關的認可，這不僅是對我們產品技術的肯定，也象徵 VeriOsteo OP 進軍國際市場的一大步。未來我們也期待與當地醫院、健檢中心展開更深的合作，讓 AI 幫助更多人掌握健康。」

根據新加坡衛生部統計，全國隨著人口老化趨勢加劇，骨折與骨鬆相關疾病的醫療負擔正逐年攀升。截至2024年，新加坡65歲以上人口已達近100萬，占總人口近17.6%，並預計於2030年突破25%。

新加坡政府亦積極推動骨鬆防治與健康老化政策，宏碁智醫此次取得新加坡健康科學局核可，將有助於導入更普及、快速與非侵入式的骨鬆風險評估方式，強化當地預防醫學量能。

「智骨篩VeriOsteo OP」是台灣第一款利用胸腔X光進行骨質密度異常篩檢的智慧醫材，可透過一張胸部X光影像，輔助醫事人員判斷受檢者骨質密度是否異常，以利骨質疏鬆風險之評估；該軟體不僅有助於及早篩檢骨鬆風險，更適合應用於健康檢查、基層醫療與長照機構等場域，為醫療人員提供便捷的輔助工具，同時給予病人適當衛教資訊，有效幫助醫療單位實現更快速且普及的骨質健康管理。