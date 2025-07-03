創造2.1億元潛在商機 新北市創投媒合暨商機交流會登場

今年上半年「新北市創投媒合暨商機交流會」3日於台北新板希爾頓酒店盛大登場，吸引逾50家創投機構、投資顧問及企業代表參與，現場氣氛熱絡。此次共有11家潛力企業進行現場簡報與產品展示，為歷年最多，預估將促成21張合作意向書，創造2.1億元潛在商機，為新北企業媒合資源、進軍資本市場注入新動能。

經發局長盛筱蓉表示，企業要走得遠、站得穩，資本市場就是最有力的後盾。為了讓更多有實力、肯打拚的中小企業被看見、被支持，自2014年創櫃板設立開始，新北市即擔任推薦審查重任，至今累積推薦26家企業登錄創櫃板，為全國各縣市推薦單位第一，同時亦已有3家成功轉掛興櫃，展現新北企業不只會做、更懂得迎向轉型與創新的強勁實力。

經發局表示，這次交流會涵蓋產業多元，包含AI、綠能、智慧製造及高值化加工等。其中，龍門技術服務有限公司研發智慧環保用電產品，獲多項專利認證；華光交通號誌器材公司推出第三代節能號誌設備，提升交通安全與效率；海碁科技則為亞太地區唯一取得美國生質標章的金屬加工油品製造商，展現傳統產業創新升級的新典範。各家企業藉由現場簡報與攤位展示，說明產品特色、資金規劃與股權配置，讓與會投資人可依據產業趨勢與公司潛力，評估是否進行後續投資與合作。

創投媒合所引進的專業外部資金與投資視角，是企業穩健成長、邁向資本市場的關鍵動力。為此，經發局將持續辦理創投媒合暨商機交流會，為中小企業搭建展現產品特色與市場優勢的平台，不僅協助媒合初期資源需求，更進一步促成與大型企業及知名創投機構的深度合作，拓展企業成長新契機。

優思睿智科技股份有限公司總經理周昱志指出，感謝新北市政府長期協助企業進入資本市場，透過創櫃板推薦及輔導，使公司更有方向規劃經營與技術研發，未來也將持續開發新產品、強化經營體質，朝興櫃市場穩健邁進。另由國際貿易轉型投入保健食品的吉瑞世實業執行長詹于萱表示，透過本次交流會除獲得創投建議，更加理解投資人對企業營運及成長潛力的重視，公司亦規劃申請創櫃板推薦，強化治理機制與產品開發策略。

經發局強調，為使更多新北市隱形冠軍企業們透過「創投媒合暨商機交流會」與投資人接觸，從而瞭解資本市場對公司經營的好處，今（114）年下半年仍會規劃1場次交流會，屆時請關注經發局網站及「來趣新北金發局」粉絲專頁。