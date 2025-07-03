新北公布市區房租指數 這區原1萬租金漲到1萬137元

新北市地政局今公佈去年下半年住宅租金指數，觀察新北市8大次分區，去年下半年房租上漲幅度以新店、新莊較為明顯，與去年上半年相較，新店租金上漲1.37%，以每月租金1萬元為例，去年下半年已漲至1萬137元。

地政局表示，除板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止及淡水7大次分區外，經統計樹林區、三峽區、鶯歌區實價登錄案件量已達相當水準，故本次增加樹三鶯地區。

8大次分區租金指數分別為104.82、105.68、104.59、104.52、104.53、104.03、99.64、102.32，半年的漲跌幅介於0.02%%至1.37%之間，與去年同期相較有-2.73%至2.85%的年變動率。

觀察新北市8大次分區，去年下半年皆呈現平穩緩漲趨勢，上漲幅度以新店、新莊較為明顯，與113年上半年相較，分別有1.37%、1.16%的漲幅。分析新店區上漲原因，因新店區住宅大樓出租物件較多，且單坪租金較高，致使本期上漲較為明顯。

新北市各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，剛性需求支撐區域買賣市場外，租賃需求也使租賃市場熱絡，價格緩漲。地政局說各期租金指數可能會有漲跌互見的波動，不必然代表該期價格有劇烈漲跌幅，指數變化觀察仍以長期趨勢較具參考性。

新北地政局定期每季公布6大類24項住宅價格指數及每半年公布8項住宅租金指數，共計7大類32項之指數統計資料，並製作「新北市不動產市場分析季報」，以提供多元房市訊息及專題分析供外界參考。

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