台泥旗下能元科技 首辦家庭日推動綠色企業文化

台泥（1101）企業團3日表示，旗下能元科技，是台泥體系中首家發布獨立ESG報告的子公司，近年深耕歐美高階產品市場同時，也深耕低碳永續發展。近日能元科技在台南新化中興林場舉辦首屆「Molicel 永續林木保育家庭日」，展現Molicel這個電芯品牌將綠色理念從前端技術研發、供應鏈管理，進一步延伸至企業文化與員工家庭的全面ESG布局與具體實踐。

能元科技總經理薛人禎表示：「我們深知電池產業在全球能源轉型中扮演的關鍵角色，尤其在追求高階產品性能的同時，更不能犧牲對環境的承諾。因此Molicel不僅專注於高效能電芯的研發與製造，更將全生命周期管理納入核心策略。面對全球日益嚴峻的氣候變遷挑戰，以及歐美高端客戶對供應鏈永續性的高標準要求，Molicel已積極展開全面的供應鏈管理，確保從源頭到產品回收的每一個環節都符合國際最高的ESG標準。此次家庭日活動，正是將我們的永續理念內化為企業DNA，透過員工及其家庭的參與，共同實踐環境責任，並呼應Molicel ESG報告中對環境保護與社會共融的承諾。」

此次活動以「這就是人『森』」為主題，巧妙融合品牌名「MOLI」，不僅是員工凝聚向心力的親子活動，更是Molicel深化ESG策略、與員工一同推動環境教育的具體實踐。活動現場設置「SDGs 方塊牆」、「永續亮點倡議牆」等互動展區，呈現Molicel在AI應用、多元職場（DEI）、碳管理等面向的具體作為。最特別的是，每組家庭親手種下一棵原生種苗，象徵Molicel將永續承諾從實驗室與產線，紮實地種植到每一位Molicel人心中。

Molicel長期投入節能減碳、全生命周期管理與創新研發，同時也致力於打造多元共融的職場環境。未來，「永續林木保育家庭日」將規劃為每年的品牌例行活動，持續結合生態保育、環境教育與員工關係，讓企業文化與地球環境真正共融，引領電池產業邁向更長遠的永續之路。