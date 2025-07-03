國軍優先升等有譜？ 政院：華航董座高星潢協調號召

賴清德總統日前提出，基於敬軍愛軍的理念，未來若國軍登機後商務艙尚有空位，應該要讓軍人自動升等。對此，行政院發言人李慧芝3日於院會後記者會上指出，於今日院會上，交通部長陳世凱也提到正持續與各國籍航空公司溝通中，不過在會中陳也轉述，中華航空董事長高星潢會幫忙協調號召其他家航空公司。

李慧芝轉述行政院長卓榮泰於院會上的裁示，他指出，感謝交通部積極協調航空業者，宣布7月1日起現役軍人搭乘國際航空公司的國際線航班，可享有優先登機的禮遇。若在機位確定之後，商務艙有空位時，也優先提供給現役軍人升等，這些都是對軍人的禮遇與尊重。

卓榮泰說，除了交通部的措施之外，預計在軍人節前後，相關部會也會積極協調民間企業及所管轄的場館、遊樂區等設施，推出更多的敬軍優惠。

至於是否已經有跟國籍航空業者談過，李慧芝表示，陳世凱於會中有提到，在敬軍愛軍的理念之下去跟各家航空公司溝通過程中，也有發現業者們也是相當積極，很多航空公司也表達願意升等，且高星潢也有提到願意幫忙協調號召其他家航空公司。

此外，國防部副部長柏鴻輝說，首先感謝賴總統與卓榮泰提出的相關措施，尤其是軍人節要來了，各部會都已釋出很多方案給國軍，至於後續要怎麼跟航空業者溝通，國防部試採開放的態度，再度再感謝政府利用這次機會展現國人對國軍的重視。

卓榮泰補充，除了交通部的措施之外，在九八軍人節前後，相關部會也會積極協調民間企業及所管轄的場館、遊樂區等設施，推出更多的敬軍優惠。

交通部2日也表示，交通部一直秉持著尊軍、愛軍、敬軍的精神，持續積極努力，也要特別感謝各國籍航空公司，對軍人優先登機服務所給予的支持與協助。交通部也會繼續和各航空公司積極溝通協調，期許能夠為這些保家衛國、默默付出的國軍弟兄姊妹，提供更多貼心、實用的禮遇措施。希望讓每一位服役中的軍人，在保衛國家的同時，也能感受到社會最真誠的尊敬與溫暖。

對此，中華航空也在2日表示，「研議中」。長榮航空與星宇航空則尚未有回應。