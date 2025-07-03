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山形閣策略結盟 KAMEYA HOTEL董座廖炳燿：飯店業挑戰大、缺工全球性

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

福泰飯店旗下品牌山形閣3日宣布，將與日本山形縣鶴岡市的百年溫家名宿KAMEYA HOTEL 簽訂姐妹飯店合作協議。

對於今年飯店景氣，福泰飯店集團董事長廖炳燿指出，受到出國潮、外部環境變動，飯店越來越不好做，除此之外，國內、國外的業者都搶進下，對於未來充滿挑戰。

面對缺工問題，廖炳燿說，缺工是結構的問題，不只是台灣，全世界各行各業都在缺工，福華總裁廖東漢也表示，希望能透過政府政策能快點開放，降低人事壓力。

山形閣創辦人廖東漢及董事長廖炳燿、分別擔任日本山形縣觀光大使與山形縣鶴岡市觀光大使，長年推動台日雙方旅遊與文化交流，並與山形縣建立緊密連結，成功吸引大批旅客認識山形縣、甚至前往當地旅遊。

而宜蘭縣礁溪鄉與山形縣庄內地區，擁有壯麗山巒、天然溫泉等相似性，且同樣面向大海，孕育出極具特色的自然景觀、在地美食、人文風貌與豐富農產。福泰表示，這樣的共鳴，成為促成此次聯盟的關鍵。

擁有悠久歷史的 KAMEYA HOTEL，坐落於日本山形縣庄內地區的鶴岡市，純正的日式建築風格不僅可於房內眺望壯闊的日本海，還能浸泡在著名的湯之濱溫泉，同時品味當地精緻的「庄內美食」。位於台灣宜蘭縣礁溪鄉的山形閣溫泉飯店，以日式精緻服務與永續旅遊為特色，除了獲得國家銀級環保標章與國際 GTS 2 星標章認證外，同時擁有純淨溫泉浴池及特色當地當季料理。

為了為慶祝本次結盟，雙方將聯合推出「海空一景」跨國住房優惠專案，讓旅客能夠一次體驗台、日兩地的溫泉魅力，以超值價格入住台灣礁溪與日本鶴岡的頂級溫泉飯店，感受兩地獨特的溫泉風情與沉浸於兩地獨具魅力的溫泉文化，開啟一場跨越國境的身心靈療癒之旅。

日本 溫泉 董事長

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