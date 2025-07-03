比車位還小 北台灣最小宅僅7坪 業者：有利建商去化

房市持續低迷，「超小宅」成建商突圍的利器？根據住展雜誌彙整，2025年上半年北台灣新建案中，已有4案推出未滿10坪的超小宅，最小坪數僅7坪，比一般停車位還小，凸顯市場低總價產品的需求熱度。住展雜誌發言人陳炳辰表示，小坪數案在高房價台北市已不稀奇，當前的衰況下，新案價碼仍未低頭，而台北市小宅若能總價一千多萬元就入手有其吸引力，有利建商在逆勢中穩定去化。

4案分別為桃園市大園區「福興豐藏II」7坪、台北市中山區「后麗昕」8坪、大同區「伊寧橋寓」8坪、桃園市龍潭區「勤源青崧居」9坪。其中「福興豐藏II」已完銷，「伊寧橋寓」則於粉絲團宣布進入銷售倒數，顯示市場仍有剛性需求支撐。

陳炳辰說，房市重鎮新北市雖上半年尚未見低於10坪的新案，但下半年「好植」將於中和國小生活圈釋出9坪產品，考量中和區新案門牌已見3位數、均價站上8字頭，透過壓縮坪數換取低總價，有望再掀小宅話題。

陳炳辰指出，過往以中大坪數為主的桃園市，也加入小宅戰局。「福興豐藏II」與「勤源青崧居」分別位於大園工業區與龍潭軍營周邊，除地段特殊、戶數少外，7坪單戶僅需兩百多萬元，極具吸引力。

陳炳辰表示，這類鳥籠蝸居型產品不僅具低總價優勢，也有不錯的租賃市場。如桃園的工業區與軍營周邊需求穩定，新北中和為知名租屋區，台北市則因高房價催生大量租客。近年蛋白區套房月租亦普遍破萬，台北市甚至高達數萬元，投報效益相對可期。

陳炳辰說，未滿10坪產品在自住與貸款層面仍具挑戰。下半年儘管台北市捷運大橋頭、龍山寺、行天宮站，新北林口舊市區，桃園大溪交流道周邊，均有小宅案醞釀中，但規劃多數仍在10坪以上，反映市場仍在評估超小宅的接受度。

陳炳辰指出，即便總價低、負擔輕，但小宅居住舒適度有限，且銀行對套房貸款態度趨嚴，加上投資客比例高，社區品質恐受影響，建議買方多加權衡。