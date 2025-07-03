長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中油公司7月公告國際航空燃油價調整，中華航空、長榮航空、星宇航空均公告，7月7日起調整台灣出發行程所收取的航空客運燃油附加費，短程航線每航段收取17.5美元，約新台幣508元、長程航線每航段45.5美元，約新台幣1320元。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是根據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查，上次調整價格為今年5月8日，短程航線每航段15美元，調降2.5美元、長程航線每航段39美元，增加6.5美元。

中油公司7月公告航空燃油每桶價格92.99美元、基準油價每桶40美元，華航、長榮及星宇皆也公告調漲燃油附加費，7月7日起，短程航線（包含香港航線）每航段收取17.5美元，約新台幣508元，增加2.5美元、長程航線每航段45.5美元，約新台幣1320元，增加6.5美元。

根據各航空公司公告，長榮航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例33.70%，根據最新中油油價公告，每運送1名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為250.48美元與41.92美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的82%與58%。

華航去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例27.1％，根據最新中油油價公告，每運送1名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為191.49美元與41.29美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的76%與58%。

星宇航空去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例27.29%，根據最新中油油價公告，每運送1名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為98.46美元與19.46美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的75%與52%。