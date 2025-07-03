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AI人才斷層危機 1111人力銀行7月10日線上論壇談科技力向下扎根

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI科技蓬勃發展，1111人力銀行之前輔仁大學人工智慧發展中心合作發布「AI人才需求調查」顯示，18.55%企業認為有顯著提升營運效率，帶來明顯競爭優勢。 圖／1111人力銀行提供
AI科技蓬勃發展，1111人力銀行之前輔仁大學人工智慧發展中心合作發布「AI人才需求調查」顯示，18.55%企業認為有顯著提升營運效率，帶來明顯競爭優勢。 圖／1111人力銀行提供

輝達股價在6月30日再度上漲，整個6月累計上漲約15%，是標普500漲幅的超過三倍，也讓這家全球最重要科技公司的市值快速逼近4兆美元。而輝達將在8月底公布上季財報，有分析師預估，上季獲利將年增45%，達到每股99美分。企業AI投資熱潮，可望持續推升輝達股價。不過台灣當前正面臨AI人才斷層危機，1111人力銀行攜手科技媒體《科技島》「AI人工智慧學院」定期舉辦論壇，將於7月10日舉辦「如何將科技力向下扎根」線上論壇，邀請產官學代表齊聚一堂，深入研討。

根據1111人力銀行最新調查，台灣有將近八成的企業有導入AI技術，其中19.85%的企業認為「AI有助於整體營運」，另有18.6%指出，導入AI後「營運效率顯著提升」。顯見各個產業已愈來愈渴求AI人才。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，台灣當前正面臨AI人才的斷層危機，除了應從教育端向下扎根，也應加速現有勞動力的AI技能補強，雙軌並進，才能有效降低未來可能出現的就業衝擊。為協助企業加速AI導入與應用，1111人力銀行將於7月10日（四）舉辦線上論壇，研討如何將科技力向下扎根。

論壇將由中信金融管理學院科技金融研究所教授、AI金融研究中心執行長孫大千主持，並邀請數位發展發部政務次長林宜敬、立法委員葛如鈞、若美科技執行長李厚毓、淡江大學AI創智學院院長李宗翰以及百齡高中校長張盈霏等產學界代表共同對談，從制度、產業到教育現場，全面盤點AI人才培育的瓶頸與出路。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，作為連結產業與人才的重要橋梁，1111人力銀行責無旁貸，將持續投入相關資源，推動全方位的AI教育與應用實踐。近期也透過AI進行產業升級並與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才，求職主網的「AI小精靈」更是智能的AI小幫手，針對各種求職疑問，24小時在線即答、有問必答。

台中大里高中校長張仲凱表示，意識到科技浪潮，我們積極鼓勵學生多面向探索，幾年前便向教育部申請、並通過「科學實驗」專班。也會舉辦一些科學營隊，強化學生在科技方面技能；另一方面，大里高中和國中為完全中學，高中生在接受學校各式科技洗禮後，成為科學營助教，幫助學弟妹在國中時就能紮根科學基礎。

AI 人力銀行 教育部

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