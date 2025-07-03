華航、長榮航、星宇航空加收燃油附加費 短程增加505元、長程線1300元

華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空公告，因應油價上揚，開始加收燃油附加費，短程約加收505元、長程線加收1300元。

華航、長榮航、星宇航空3家業者7月1日起公布加收燃油附加費，自開票日2025年7月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費。短程航線(包含香港航線)每航段收取17.50美元，以台幣28.9元計算，台幣價格為505元；長程航線每航段收取45.50美元，折算台幣1,300元。

台灣地區收取客運燃油附加費說明，已報請民航局轉報交通部備查，為使消費大眾瞭解徵收之客運燃油附加費僅反映部分新增燃油成本。

華航、長榮航表示，依中油2025年7月公告航空燃油一桶價格(USD92.99)，及基準油價每桶USD 40.00，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為USD 191.49與USD 41.29。扣除奉准徵收之附加費後，自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之76%與58%。