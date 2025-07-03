Volvo新總裁林裕凱顏值炸鍋！社群帥照曝光 網讚：霸總真實版

Volvo Car Taiwan國際富豪汽車1日正式宣布人事異動，原總裁陳立哲於2025年6月30日卸任，由37歲的林裕凱接任代理總裁一職。消息一出，各大社群平台紛紛討論起林裕凱究竟是何人，為何能在40歲不到的年紀當上Volvo代理總裁。更有許多網友驚呼林裕凱「顏值炸鍋」，也發現他早在2018年就上過網路論壇DCARD，被稱為「菁英份子的帥男」。

許多人好奇林裕凱的背景，有網友在臉書討論中透露他畢業於成功高中、政大企管，是實實在在的台灣人，但DCARD的網友說他是台大的高材生，畢業後常常穿西裝、打領帶出現在各個場合。

Threads上有網友質疑他的身分：「不就大同三代？要沒這背景，37歲能當總裁？」但遭他人反駁：「大同第三代都上年紀了，沒有年輕人好嗎？說的是第四代林傳凱，他有取得Volvo經銷權」，並附上大同企業的祖譜，澄清此一消息。

目前林裕凱已將個人IG關閉，但其抖音及Starngage網站上仍可見林裕凱本人的帥氣身影。濃眉大眼的他，在陽剛間又散發出一股書卷氣質，讓眾多網友讚嘆，簡直能去演霸總真實版的戲劇了；也有人認為林裕凱的外型與藝人溫昇豪極其相似，向Volvo投履歷的人及Volvo的女性消費者可能都將因此大增。

根據Volvo發布的人事新聞稿，林裕凱早在2021年即加入Volvo大中華區銷售公司，歷任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職務，展現卓越的策略洞察與數據驅動能力。加入Volvo前，林裕凱也曾於多家國際企業擔任市場分析與業務拓展等關鍵職位，對台灣豪華車市場具備豐富的研究經驗與獨到見解，將為品牌發展注入全新動能。

林裕凱對於代理總裁一事則表示：「非常榮幸能承接此一重任，感謝陳立哲先生多年來為品牌奠定深厚根基。他不僅提升銷售實績，更為市場帶來多元創新的移動服務。未來將善用數據分析專長，攜手台灣團隊與經銷體系，強化品牌競爭力，並在新能源轉型與產品創新方面持續投入，隨著多款新世代車型陸續引進，將為消費者帶來更豪華的規格與更貼心的服務體驗。」