重劃區買成屋還是預售？ 新北這區一坪差28萬

近年來房價明顯上漲，其中又以預售屋價格攀升最為快速。擁有大量預售建案的重劃區，區域內的預售屋和成屋的單價也產生明顯價差。

永慶房產集團統計近一年新北市九個主要重劃區的預售屋和成屋大樓的平均單價價差，仁義重劃區的預售屋每坪單價來到79.8萬元，相比成屋大樓的52.2萬元，高出近28萬元，價差幅度逾五成，居九大重劃區之冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，仁義重劃區以住宅規劃為主，面積相比其他重劃區小，交通是一大優勢，有中山高及重陽大橋，可連接台北市中心、內科、士林等地區，對於以汽車通勤的客群來說，具有一定的吸引力。

該區生活機能相當好，有仁義街、五華街等商圈，也有全聯超市，日常採買一應俱全。因此，該區預售屋也受許多消費者歡迎，預售單價飆漲，加上當地部分成屋大樓屋齡偏高，也拉大預售屋與成屋的價差。

塭仔圳重劃區以42.6%的價差幅度位居第二。陳金萍表示，該重劃區橫跨新莊及泰山區，面積為新莊三大重劃區之首。該區受惠於捷運五泰輕軌建設規劃，未來交通便利性將大幅提升。再加上相較於副都心和頭前重劃區，塭仔圳房價更具優勢，吸引許多看好區域發展的購屋族進場，並成為建商推案熱區。

數據顯示，近一年預售屋每坪均價為58.9萬元，對比副都心和頭前重劃區的7字頭，實惠不少。不過，區內因面積龐大，仍有部分屋齡偏高的成屋大樓留存，加上交通機能還待完善，拉大當地預售屋和成屋價差，幅度超過4成。

江翠北側、暫緩重劃區為預售和成屋大樓價差在10萬元以內，唯二的新北重劃區。陳金萍說明，江翠北側重劃區預售和成屋大樓價差不大的關鍵在於，近一年主要有不少筆的預售交易，落在該重劃區的A-B區，距離新埔、新板特區較遠，交通亦無捷運經過，因此預售單價不像鄰捷運站的D-F區那麼高，因此使兩者價差幅度不顯著。

至於暫緩重劃區，陳金萍指出，該重劃區位處土城區的核心地帶，緊鄰土城的成熟商圈，日常採買、就學、就醫等需求都能一次滿足，加上鄰捷運海山站，交通十分便利。而且，暫緩重劃區挾著親民實惠的房價，吸引不少新婚家庭及小資族群的目光，成新北重劃區的一大亮點。

不過近年來該區漲幅已大，近一年預售每坪均價已達63萬元，也拉抬區域成屋大樓單價，加上區內新成屋交易熱絡，使預售和成屋價差幅度沒那麼明顯。