機票變貴！3家國籍航空7月7日起調漲燃油附加費

台灣百貨業正迎來前所未有的擴張潮。根據瑞普萊坊統計，未來5年，有43家百貨與購物中心將在全台遍地開花，單今年就有8家新百貨開幕。儘管2024年實體百貨營收達4491億元，年增僅1.5%，但業者仍前仆後繼投入戰局。他們究竟在競爭日趨激烈的市場，看到了什麼機會？

2025-07-03 07:45