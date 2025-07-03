建商壓縮坪數變本加厲 北台灣4大「鳥籠案」不到10坪、最小僅7坪

房市冷氣團下讓低總小宅還有發揮空間，住展雜誌彙整今年上半年北台灣推出的最小坪數新案，有4案建商壓縮空間推出最小未達10坪規劃，分別為7坪的桃園市大園區「福興豐藏II」、8坪的台北市中山區「后麗昕」與大同區「伊寧橋寓」，和9坪的桃園市龍潭區「勤源青崧居」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，小坪數案在高房價台北市已不稀奇，當前的衰況下，新案價碼仍未低頭，而台北市小宅若能總價1000多萬元就入手有其吸引力，有利建商在逆勢中穩定去化，因此相比去年最小坪數規劃落在10坪，今年變本加厲，小還要更小。

其中中山區長安松江生活圈「后麗昕」與大同區伊寧街巷弄宅「伊寧橋寓」至小僅8坪，且「伊寧橋寓」還在粉絲團秀出倒數消息，雖也有戶數較少的因素，但市場偏空下，短短一兩個月就所剩無幾勢必有小坪數的低總特性奏效因素。

值得注意的是，土地利用或購屋特性較非套房案主流的桃園市，出於市況不佳也嘗試起低總價極小宅來救市，今年上半年在大園工業區「福興豐藏II」與龍潭軍營周邊「勤源青崧居」出現7坪、9坪的規劃，十分罕見，而「福興豐藏II」目前業已完銷，除了僅十多戶的小量體能快銷外，若購置7坪的戶別只需花費200多萬元，搶手度其來有自。

新北市在上半年還沒推出不到10坪的新案，但下半年位中和國小生活圈的「好植」將有9坪產品，在中和區新案門牌已見3位數，全區均價也要8字頭，房價未降下，縮小坪數有效壓低總價成就銷售，房市重鎮的新北市當然跟進。

陳炳辰表示，這類鳥籠蝸居型物件又易於租賃，因此像桃園市兩案所在的工業區、軍營位置會有相關族群租屋需求，而新北市中和區乃為知名的租屋區域，至於台北市驚人的房價，要在首都居住亦孕育出許多租客，皆顯市場價值，且套房租金價位上連桃園市蛋白區至高都破萬元，台北市市區更達數萬元，投報效益佳，套房小宅有其發展條件。

陳炳辰指出，未及10坪產品之於貸款、自住使用等面向仍有挑戰性，下半年還沒有傳出更多規劃案，在台北市捷運大橋頭站、龍山寺站、行天宮站周邊，與新北市林口舊市區、桃園市大溪交流道附近預備亮相套房新案多還在10坪以上，惟仍屬相當小的坪數，高房價犧牲居住品質的窘況依舊，提醒買方雖然總價低負擔較輕，但居住舒適度打折扣，銀行對套房核貸亦嚴謹，且社區不乏投資客有礙居住品質，方方面面實得有所斟酌。