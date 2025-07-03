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國合會助打造一站式數位校園供膳平台 帛琉官員大讚

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

財團法人國際合作發展基金會（國合會）為協助帛琉教育部管理校園供膳情況，近日已將駐帛琉技術團自行開發的「數位校園供膳網站」上線。此為技術團首度結合營養專業與數位科技，整合帛琉全國學校「供膳計畫」（Food Service Program, FSP）管理與公告系統，並辦理「菜單資訊暨網站開發工作坊」，邀請帛琉教育部局長Raynold Mechol等官員參加。

國合會為帛琉教育部創設之供膳系統由技術團營養技師陳志穎指導、外交替代役男陳元熙開發設計，依據帛琉教育部實際需求量身打造，將每日餐點、廚餘估算、食材庫存與採購、菜單公告、餐點回饋等功能一站整合，強化供膳管理效能與服務品質。網站介面融入帛琉教育部經典配色及當地文化元素，亦標示國合會標誌，象徵臺帛長期合作的深耕成果。

Mechol局長致詞時表示，國合會技術團長期協助帛琉農業發展，定期提供新鮮蔬果給FSP計畫，此次電子供膳網站更是帛琉校園膳食服務一大進步，也為南太平洋多國提供數位整合示範，具備輸出至區域中其他國家之潛力。駐帛琉技術團團長蔡明哲則指出，國合會與帛琉教育部的供膳計畫合作逾10年。帛琉教育部預計於8月份開學後全面推廣此網站，學生與家長可即時查詢每日菜單，提升資訊透明與參與感。

國合會副秘書長謝佩芬則表示，本項成果為帛琉教育部、臺灣技術團、日本國際協力機構（JICA）志工與當地資通訊人員通力合作的成果，展現跨國、跨部門、跨領域協作精神。未來網站將陸續加入「健康專欄」、「健康食譜」等資源，減少人員異動對維護資料的影響，以數位工具守護帛琉學童均衡飲食，實踐林佳龍部長「榮邦計畫」的數位願景。

帛琉 教育部 替代役男

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