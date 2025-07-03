房價有多貴？ 這三都不吃不喝也不夠繳房貸

房價物價高漲，上班族購屋壓力山大！台灣房屋集團統計聯徵中心今年第一季房貸資料，以及4月勞退新制「平均提繳工資」數據，發現台北市、新北市及台中市受雇勞工，個人平均月薪根本不夠繳房貸，其中又以北市超支最嚴重。

以貸款八成、單一利率2.282%，30年期本息攤還來估算，北市Q1平均鑑估房價2,621萬元，平均月付房貸就要8.05萬元，但平均月薪約為5.46萬元，就算不吃不喝把月薪全額拿去繳房貸，仍差2.59萬元資金缺口才能繳清，北市上班族房貸負擔能力最低、經濟壓力也最大，堪稱全台最苦情。

「薪情最佳」的新竹市，勞工平均月薪達7.36萬元，如以新竹市Q1平均房價1,936萬元，估算月付房貸約為5.95萬元，月薪繳完房貸，還有約1.41萬元可當生活開支，經濟壓力相對最輕鬆，不過也仍超過了健康理財，房貸佔月收入三分之一的建議。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價水位高漲，以平均貸款金額試算月付房貸金額，都已經吃掉個人月薪八成以上，薪資水平明顯跟不上房價，單身者靠一己之力，根本買不起房。

尤其台北市，若非「靠爸族」、「雙薪族」恐怕很難在台北立足，因此不少天龍青年被迫成為「脫北族」，選擇外漂，遷移至外圍房價親民區，在能力可負擔範圍內買房成家。

張旭嵐表示，反觀新竹市受惠於科技產業高薪結構，薪資水準明顯優於其他都會區，房價水位也比台北市相對溫和，不過近年新竹房價新北化，房貸負擔仍偏高，同樣佔了薪水8成，一般建議月付房貸佔薪資比例約3~4成，才能兼顧生活娛樂開支，平衡生活品質。

如以平均月薪的一半來作為月付房貸預算，推估可負擔房屋總價，只有薪資最高的新竹市上班族，買得起千萬元以上的住宅，其餘縣市依照平均月薪估算可負擔房價，台北市上班族只能負擔不到900萬元的住宅，對比目前平均房價，可能連半間都買不到，而平均薪資水位偏低的台中市、台南及高雄市，估算僅能買得起總價約700萬元以內的住宅。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，以高雄來說，市區2房小宅新屋，平均單價已站穩4字頭，平均總價就要1,100~1,300萬元左右才能入手。

她表示，如想符合薪資負擔，預算降到700萬元以內，屋齡就得拉高至20~30年以上，對屋況、地段、坪數得有所犧牲，或往蛋白區前進，不過近年受台積電效應，以往的蛋白區如高大特區，如今以此預算新屋已恐難入手。

而隨著房價高漲加上央行限貸令，購屋族不僅買房壓力增，辛苦存好購屋金，還可能面臨房貸卡關、成數不足問題，也讓今年購屋族更加謹慎出手。