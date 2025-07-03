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信義房屋張心慈 助客戶臨盆前三天買到房

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋中平國中店主任張心慈（右）目標明確、拚勁十足，僅花短短3個月就轉正，還獲得「新秀獎」肯定。（圖:信義房屋提供）
信義房屋中平國中店主任張心慈（右）目標明確、拚勁十足，僅花短短3個月就轉正，還獲得「新秀獎」肯定。（圖:信義房屋提供）

信義房屋中平國中店主任張心慈入行剛滿1年，有別於不少房仲新人的生澀，她卻是目標明確、拚勁十足，僅花短短3個月就轉正，還獲得「新秀獎」肯定；因個性積極，對待客戶也十分用心，張心慈頗獲客戶肯定，曾有對夫妻跟著她看遍大台北的房子，最後在太太臨盆前3天順利買到心儀的起家厝，「簽約時大肚子、交屋時抱孩子」，讓彼此都十分印象深刻。

張心慈是宜蘭員山鄉人，雖然才加入信義房屋1年，但與信義的緣分卻長達近20年。原來，員山鄉內城社區「鐵牛力阿卡」計畫與信義房屋社區一家結緣已久，現在已是台灣知名的食農教育、農村體驗景點，信義志工也經常前往當地協助維護環境，甚至曾幫長輩搭建休憩用的「發呆亭」，讓張心慈從小就對「信義房屋」留下深刻印象。

大學畢業後，張心慈沒有選擇本科的運動防護相關工作，而是投入房仲業，首選就是從小結緣的信義房屋。雖然對房地產相關知識全然空白，但信義房屋提供系統化的新人培育課程，加上她本身目標明確、充滿拚勁，新人時期每天要求自己勤打電話，至少接觸30位客戶，同時不忘勤跑社區、有不懂的地方就問學長姊，「我不怕被拒絕，只怕沒有把握資源！」最後，僅花3個月就順利達標轉正。

張心慈透露，她習慣將客戶言談間提過的內容記錄下來，是她能快速、精準為客戶找到適合房子的小祕訣。她分享，曾有一對夫妻看屋多時卻一直沒有買到房子，導致他們對房仲欠缺信任感，自己第一次撥電話也險吃閉門羹。

但在不斷互動之下，這對夫妻對張心慈越來越信任，堅持只跟著她看屋，三個人看遍永和、新莊、汐止等地的物件，最後在客戶太太臨盆前3天順利簽約，買到起家厝。張心慈笑說，簽約的時間點太靠近生產日，客戶太太還主動邀約一起拍下簽約時「大肚子照」，對比一個月後交屋時孕肚已經消失，成為相當有趣的對比畫面，也讓她更堅定「房仲是一份能幫助到人的工作」。

張心慈說，自己從小就是自律、目標明確的人，如今投身房仲業，更是因為「我喜歡可以靠自己努力達成目標的感覺」，尤其在信義房屋，無論薪獎制度、晉升途徑都很明確，更重要的是，無論是遍及全台的社區一家、信義志工，或是每間分店對在地生活圈提供的社區服務，都讓員工有很多舞台發揮、能確實幫助他人，讓張心慈更期許自己能在信義房屋成為一個閃閃發亮的人。

信義房屋也表示，信義房屋致力提供員工完善的教育訓練，及「晉升不看年資、年紀」的發揮舞台，只要有能力，都能發光發熱。

信義房屋徵才網頁：https://hr.sinyi.com.tw/elite

信義房屋 房仲 食農教育

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