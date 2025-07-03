輝達選址北士科、捷運環狀線動工 社子躍升移居新指標

近年台灣房市深受AI科技能量牽引，從台積電效應足以顯見，因此2024年南港、林口、桃園等地列入輝達研發總部之候選落腳名單時，就已讓上述區域的發展利多有所發酵。輝達正式宣布定址北士科後，預計帶來千人就業紅利，以及熱絡可期的經濟潛力。

延伸南港、串聯內科，並可進一步接軌北台灣科技走廊的北士科，因其交通便利、極具優勢的地理位置，且相較於內湖科技園區與南港軟體園區，尚有開發空間，無疑是大台北科技發展的最後關鍵拼圖，勢必將讓北投、天母居住聚落回歸熱情，社子、關渡、淡水等周邊房價低基期區域亦備受矚目一路受惠，進而推動台北移居新趨勢。

信義代銷指出，輝達效應著實已讓近期冷淡的房市泛起漣漪，顯示台灣AI科技主角已正式在北台灣啟動；未來隨著北士科的逐步成熟，及捷運環狀線的積極規劃與動工，皆可預期讓台北市核心有所變動，其中更值得注意的，則是鄰近北士科僅一橋之隔的士林延平北路五段至六段地區，開啟對外亮相的黃金時機。

漢皇集團長年投入都市更新，不僅具有堅強企業實力，更是精準著眼未來城市發展動向，近年極具遠見將觸角伸至雙北地區，積極佈局北市黃金核心地段。士林區延平北路五段首座具指標的公辦都更案「士林海光」，便是漢皇集團其一慧眼獨具，即將於今年底蓄勢重量推出的個案之一；融合在地文化延續再造，並串聯周邊景觀綠化，回饋區域鄰里改善整體生活環境與居住安全，漢皇集團在北士科躍升火燙之際，即將以地標引領的品牌角色，率先拉起號召旗幟，為台北市的菁英族群們，鎖定移居的夢想新天地。