麥當勞徵才1,000人！儲備幹部調薪逾8％ 新鮮人起薪42,900元

因應積極展店計畫與勞動市場需求，台灣麥當勞3日宣布，2025年將大舉招募正職人力。新徵餐廳儲備幹部300名職缺，號召社會新鮮人以及有志投入餐飲管理的求職者，起薪42,900元起(訓練期38,400元，含津貼)，漲幅超過8%；此外，廣邀中高齡、二度就業與退休人士，加入全台700名正職服務員的行列，總計開出1,000名正職職缺。

同時，搶進畢業季，麥當勞特別與求職平台Cake合作，7月5日（星期六）在捷運南京復興站六號出口，舉辦「儲備幹部快速面試專場」，現場提供即時面談機會，協助求職者快速卡位，只要報名並完成面試，就可得到超商禮券及大麥克兌換券一張，名額有限。

麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，目前全台45歲以上員工已突破4,800人，年增35.5%，是台灣晉用最多中高齡的速食品牌；針對管理職，除了完善的訓練與晉升制度，今年3月1日起，餐廳管理職全面調薪，其中儲備幹部訓練期薪水從35,400元增加至38,400元（含津貼），漲幅超過8%。

通過訓練期後，成為正式儲備幹部，起薪由42,400元調升至42,900元；此外，副理與經理起薪亦同步調升，分別為49,200元、59,700元，希望吸引更多好人才加入麥當勞。

麥當勞亦與全國20所大專院校合作，推出「黃金超跑計畫」，針對大三以上學生提供校園儲備幹部實習計劃，在校期間即能享有正職薪資38,400元與相同福利。透過完整的訓練制度，學生可提前累積實務經驗，結合理論與實作，畢業即就業，為未來職涯超前起跑。

根據調查顯示，76%的中高齡上班族計畫「退而不休」，其中近46%有意再找正職工作。麥當勞廣邀中高齡及二度就業族群，加入正職服務員行列，祭出 700名職缺，起薪32K並享有年終獎金，同時提供5個排班時段可選、固定週休二日（週間、週末各休一天），讓中高齡夥伴能夠兼顧工作與生活，是許多網友推薦、適合職涯第二春的職場環境。

除了穩定收入外，找到生活重心及自我價值，也是中高齡重返職場的主因，但受限於體力或熟悉度，往往有所卻步。麥當勞透過全球一致的培訓制度，不只肩併肩陪伴訓練，更依體能不同調整訓練進度，並將工作拆解成簡單的流程，新進人員也能快速上手，不用擔心跟不上；此外，收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大、減輕手持料理器具的重量，讓中高齡員工更方便操作

此外，麥當勞早自2016年起，即比照外商福利，提供七天家庭日，正職員工自入職第一年起即享有10天特休與7天家庭日假期，全年共可休假123天；今年起因政府宣佈恢復四天國定假日，麥當勞員工再增加4天假期，全年可休127天。讓員工在工作之餘，也能多陪伴家人，落實「Family First」的價值。此外，任職滿十年還可享有連續8週的給薪特休，不論休息或充電都可好好利用，是正職員工最有感的福利之一。

而為持續營造安心職場，麥當勞也持續推動「3大安心作為」，包括由專業人士組成「職場安心委員會」，提供必要的心理與法律支援；升級餐廳監視系統，強化餐廳安全防護；增加專業線上課程與實體訓練，鼓勵員工積極表達意見的Speak Up文化。