看房看的心好累？ AI幫你配案、模擬裝潢一次搞定

示意圖／ChatGPT 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

現在是AI幫你挑衣服的時代，看房當然也早就不一樣了！AI不只幫客戶精準配對物件、帶看VR實境，還能24小時不打烊回覆問題；對房仲同仁來說，更是效率神器，報告自動生成、客戶偏好即時預測，作業速度全面升級。AI不是來搶飯碗，而是讓你從業務變超人，專業與服務同步進化，做到看得快、回得快、成交也快！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2024/06/30~2025/06/29）「買房&AI服務」的網路討論，網友關注的焦點為「效率、智能、買方、精準、透明、信義」等字詞，網友分享「主要看房都是先從線上看、做篩選，如果看得順眼才會約帶看」、「線上看房是讓你快速避雷，看到有絕對不能接受的點，直接快速略過，之後再實際去看」、「優先挑有完整房型影片的物件，但強烈建議線上看完，還是要實地看一次才能避雷」。

房仲業又是如何善用AI與數據系統，調整服務節奏、翻轉作業模式，讓找屋更聰明、溝通更即時、成交更有效，全面升級為符合現代人期待的智慧服務呢？

打開LINE就能找房！信義房屋靠這項創新奪獎 買屋流程全變了

信義企業集團提供

信義企業集團提供

信義房屋近年積極推動數位創新，不僅讓買房過程變得更直覺、資訊更透明，也強化內部數據治理與AI應用能力，打造出對內對外都「有感」的數位服務。

這些努力也獲得外界高度肯定，2025年「FCA創新商務獎」頒獎典禮上，信義房屋以兩項作品，「信義房屋LINE找屋平台-智能房產全攻略」與「AI數據共創平台」分別奪下「最佳產品創新銀獎」與「最佳管理創新銅獎」，再次證明其在房地產科技領域的領先地位。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

其中，「LINE找屋平台」最大特色就是「不需要額外下載App」，只要加入信義房屋LINE官方帳號，就能完成找屋、預約、看屋、諮詢等所有流程，資訊統一集中在對話框裡，簡單好操作，讓看屋變得像聊天一樣自然。

平台還導入AI推薦機制，根據你的搜尋偏好自動配案，並以圖文卡牌方式呈現物件重點，讓內容更清晰、好讀，也方便轉傳給親友討論。自上線以來，LINE好友數快速成長，主動留下聯絡方式的使用者，更比過去增加2.5倍，可見這種「整合常用通訊工具」的找房方式，更符合現代使用者的習慣。

信義房屋士林劍潭店專案經理歐俊毅分享，現在不少年輕客戶偏好訊息溝通勝過打電話，內建的「義起聊」功能，正好提供了雙方都方便的對話管道。主動權不但交給客戶掌握，業務也能透過訊息更精準掌握需求、即時給出回應，讓溝通更順、更有效。

除了提升消費者端體驗，信義房屋也在內部導入「AI數據共創平台」，將原本分散的資料自動串接、整理，讓業務同仁能更快速查詢與分析，大幅提升決策效率。

進一步地，公司也積極培訓非技術背景的同仁具備數據應用能力，真正讓AI工具融入日常。專案規劃小隊後端工程師劉定芳指出，在開發與研究新的AI服務時，無論是清洗過的第一手資料、進階資訊，還是AI功能的串接，都能透過平台無痛整合，快速完成開發。

目前已有超過四成同仁運用AI完成日常任務，每月節省的作業時間以「千小時」計算，展現出科技導入的實質效益。

21世紀不動產祭出兩招 看中古屋不再靠想像

21世紀不動產提供

21世紀不動產提供

相較於直接改善消費者使用介面的做法，21世紀不動產則選擇從房仲工作流程切入，開發出兩款AI工具，協助第一線經紀人處理那些「耗時又不能不做」的重複性任務，同時也讓消費者感受到更順、更快、更清楚的服務品質。

第一個是「AI Copywriter」，簡單說就是房仲專屬的寫稿助理，能快速生成房屋介紹文、開發信等文案。對民眾來說，這意味著你再也不用花時間讀一堆冗長、生硬的物件說明，而是能一眼看出這間房子的亮點、特點，快速掌握是否符合需求，不用一間間詢問。

另一個工具「AI Dream Dwelling」，則直接解決中古屋最容易卡關的問題：現場亂、裝潢老舊、想像不出未來模樣。這套AI能在幾秒鐘內，將原始屋況變成「已裝潢完畢」的模擬圖，幫助買家一眼看出物件潛力，甚至還能用來討論未來規劃。過去這種效果圖至少要花上好幾天請設計公司處理，現在AI一鍵就能完成，也許不久後就會成為「看中古屋」的標配工具。

信義房屋把LINE變成看屋神器，聊天聊一聊就能約看房；21世紀不動產運用AI，幫你把空屋變身夢想宅。科技早就不是冷冰冰的配角，而是默默讀懂你需求的貼身助理。從滑手機找房、腦補裝潢，到最後拍板定案，它一路陪你走過選擇的彎路，也讓房仲能把時間用在真正重要的事—理解你心裡的那個「家」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年06月30日至2025年06月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『買房&AI服務』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

買房地雷多！漏水、凶宅、貸款問題...常見糾紛TOP 10 一不小心就讓你錢房兩失

2025公司治理前5%揭曉！信義房屋、台灣大為何能當「11連霸」模範生？

盤點房產詐騙常見手法TOP 10！「地面師」冒名轉讓、假檢警奪產 這些套路超狠

用LINE也能輕鬆找到夢想家！信義房屋靠科技升級服務 購屋、租屋之路變更簡單

懶人包／買房新手必看！這些服務助您遠離購屋糾紛