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台塑新智能建立國際產業戰略聯盟

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑新智能昨（2）日宣布與波蘭SKB集團簽署業務合作備忘錄（MOU），總經理劉慧啓表示，除了五大戰略合作外，雙方將共同開發AI分析工具、協助客戶打造客製化能源與基礎建設規劃。

未來還將結合台塑企業與SKB集團優勢，規劃投資物流、能源基礎設施、先進材料應用等可行性，共同佈局亞洲及歐洲市場，強化供應鏈韌性，建立國際新能源產業戰略聯盟。

台塑新智能今年3月曾經宣布，投資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地。隨後在5月15日，台塑新智能在國際市場拓展即展現階段進展，該公司與美國GE Vernova公司簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟合作備忘錄」MOU。

根據台、美兩公司的協議，台塑新智能將聚焦電芯、模組與系統整合，GE Vernova則專注於儲能設備、工程服務與技術支援，雙方將尋求共同推動混合動力及儲能解決方案，深入開發台灣在地市場需求。

如今台塑新智能再度宣布與波蘭SKB集團合作，劉慧啓表示，台塑新智能與SKB集團的合作，除了電動巴士、電動車充電的合作之外，在儲能系統方面，雙方將攜手設計可模組化擴展之儲能解決方案，覆蓋住宅、商業與工業應用場景，整合能源管理平台探索多元商業模式。

台塑 波蘭

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