快訊

非首次！紀寶如兒與妻大吵砍傷勸架友人 意外查獲大量毒品

12天狂搖911次！日本鹿兒島地震破30年紀錄 校園出現10公尺裂痕

信義開發完成土城樹林線LG16站開發案簽約 投資逾24億元、估五年完工

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
捷運土城樹林線由新北市接手推動，屆時將銜接萬大中和線等捷運站。記者潘俊宏／攝影
捷運土城樹林線由新北市接手推動，屆時將銜接萬大中和線等捷運站。記者潘俊宏／攝影

繼拿下捷運土城樹林線「LG17站出入口A捷運共構大樓」捷運開發案後，信義房屋5月26日代子公司信義開發公告、獲選為捷運土城樹林線「LG16站出入口A及出入口B捷運開發案」之最優申請人，2日再公告該案已與新北市捷運局完成簽約。

信義開發預計在捷運土城樹林線「LG16站出入口A及出入口B捷運開發案」上，投資24.61億元，全案基地面積為1,892平方公尺、約是572.33坪，自開工日起1,950日曆天內、亦即五年後完成興建。

總計信義開發已拿下捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」，以及「LG17站出入口A捷運共構大樓」兩大案。

信義房屋表示，捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」之開發基地，分別位於新北市樹林區樹德段1095等地號及1369等地號之土地，也就是新北市樹林區八德街、啟智街124巷圍成街廓，以及八德街、啟智街交叉路口，該區在地剛性需求強，看好區域房市

信義房屋強調，在完成捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」簽約後，集團將展現在土地開發的品牌實績。

LG 信義房屋 房市 捷運

延伸閱讀

新北鶯歌樹林部分地區7/4停水 影響近萬戶

三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴

天氣酷熱土城鐵皮倉庫大火 延燒200坪無人傷亡

侯友宜視察捷運土城樹林線…關鍵標招標中 苦候中央8個月

相關新聞

富邦悍將賽績墊底…票房卻三連漲！富邦育樂總經理曝秘訣是「這4字」

首席國際顧問執行長張志榮接任台北龍門扶輪社社長，並於2日邀請富邦育樂總經理陳昭如在首敲例會裡分享「富邦悍將的逆轉勝-她如何簽下李珠珢帶動票房三連漲」；陳昭如會中表示，許多人好奇「富邦悍將棒球隊」的經營策略，其實很簡單，就是「球迷優先」，球迷想要什麼，在公司資源能夠達到的狀況下盡量做到。

輝達加持！遠雄手握北士科3大案 價格不調漲、明年推總銷90億元大案

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科引爆區域房市熱度，遠雄（5522）手上握有三大塊基地，可望受惠科技設廠利多題材，具有相...

信義開發完成土城樹林線LG16站開發案簽約 投資逾24億元、估五年完工

繼拿下捷運土城樹林線「LG17站出入口A捷運共構大樓」捷運開發案後，信義房屋5月26日代子公司信義開發公告、獲選為捷運土...

路易莎通過斥資5.9億元 於新莊建中央廚房、物流配送中心及新總部

路易莎咖啡（2758）2日董事會通過將在新莊區新工段土地577坪自地委建案，斥資5.9億元，將與建地上9層樓，地下2層樓...

國內外鋼鐵業共聚 迎戰碳邊境限制不要「碳憂鬱」

2025第3屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會今天在高雄登場，專家指出，降低碳成本、創造鋼材的「綠色價值」是重...

進軍國際葉片維修市場 天力攜風訓公司培訓人才

擁有逾300支葉片生產經驗的天力離岸風電科技今天表示，與台灣風訓公司近期展開訓練合作可行性評估，雙方將聚焦於風電運維技師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。