繼拿下捷運土城樹林線「LG17站出入口A捷運共構大樓」捷運開發案後，信義房屋5月26日代子公司信義開發公告、獲選為捷運土城樹林線「LG16站出入口A及出入口B捷運開發案」之最優申請人，2日再公告該案已與新北市捷運局完成簽約。

信義開發預計在捷運土城樹林線「LG16站出入口A及出入口B捷運開發案」上，投資24.61億元，全案基地面積為1,892平方公尺、約是572.33坪，自開工日起1,950日曆天內、亦即五年後完成興建。

總計信義開發已拿下捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」，以及「LG17站出入口A捷運共構大樓」兩大案。

信義房屋表示，捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」之開發基地，分別位於新北市樹林區樹德段1095等地號及1369等地號之土地，也就是新北市樹林區八德街、啟智街124巷圍成街廓，以及八德街、啟智街交叉路口，該區在地剛性需求強，看好區域房市。

信義房屋強調，在完成捷運土城樹林線「LG16站出入口A、出入口B捷運開發案」簽約後，集團將展現在土地開發的品牌實績。