爸氣登場！85℃四款父親節造型蛋糕7月3日起預購85折

父親節蛋糕必買！85℃今年推出四款平價造型蛋糕，以「型男紳士 爸氣登場」為主題，7月3日到8月5日預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠(限門市現場購買)，85℃預計活動檔期間全台可售出3萬3,000個主題蛋糕，約與去年同期持平。

今年父親節主題蛋糕有6吋「帥氣歐多桑」帥氣又充滿魅力的Q版男子造型，成熟的外表，給人穩重可靠的感覺。8吋「榛香茶韻」，充滿禪風的茶藝組，隱喻爸爸日復一日的付出，看似平凡，卻餘韻無窮、回甘人心。

還有「品味人生」和「甜蜜紳士」搭配超仿真的煙斗和可愛鬍子老爸，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜。7月3日至8月8日只要是85 Cafe APP會員，購買父親節主題蛋糕，結帳報會員電話，就能抽PS5 Pro、2025 iPad Air、OSIM 智能背樂樂等大獎，總共5位名額。

6吋「帥氣歐多桑」85折價550元，以巧克力餅乾堆疊出時髦的短捲髮，戴上眼鏡蓄著八字鬍，顯得成熟又有魅力，完全展現爸爸最性格的一面，給人穩重可靠的感覺。

蛋糕以進口動物性鮮奶油為基底，添加鮮奶卡士達粉及太妃焦糖醬而製成的牛奶泡芙餡及太妃焦糖餡，雙重口感，融合為一，調和成十分迷人的豐富口感，品味優雅細緻。

8吋「榛香茶韻」85折價750元，充滿禪意的茶藝套組，就像爸爸平日裡無聲的付出，看似清淡，實則回甘無窮。茶壺有如父親歷經歲月淬鍊後的智慧與溫度，內斂卻始終溫暖。

蛋糕嚴選榛果粒加入比利時嘉麗寶巧克力而製成的榛果巧克力慕斯，另加入熟成紅茶及法國愛樂薇動物性鮮奶油而調製的奶茶慕斯，榛果巧克力香濃氣味搭配茶香真是絕配。

6吋「品味人生」85折價580元，外觀以煙斗作為主軸，比喻爸爸被賦予沉靜、睿智和怡情的特質，也代表生活及品位的象徵。蛋糕主體是香鬆可口的香草戚風蛋糕，搭配提拉米蘇與芋頭雙重慕斯，口感輕盈、風味豐富， 每一口都讓人陶醉其中。

8吋「甜蜜紳士」85折價750元，戴著紳士帽、留著可愛小鬍子，不只外型吸睛，裡面更是香濃可口，使用斯里蘭卡伯爵紅茶粉調製的伯爵茶慕斯及伯爵巧克力奶凍，口感清爽香味濃郁，外觀搭配紳士老爸造型，祝福最愛老爸88節快樂。