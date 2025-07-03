瑪格麗特談品牌與領導／建立價值觀 迎向高成長

「老師，我的問題是『公司文化』，因為現在慢慢生意變大，不知道要怎麼樣去統一大家的思維，感覺聽起來有點抽象，雖然我們公司的價值觀是要求每個同仁要認真，負責，有效率，但好像沒辦法幫助同仁在碰到某些事件的時候怎麼做判斷，或做到什麼程度」。

「有些同仁績效正常，但做事的形式和價值觀跟我不太一樣，那到底我要包容他們，還是應該在一開始就尋求價值觀相近的人？另外，我最近做事似乎很獨斷，但似乎也因為我的獨斷，讓生意成長的更快…」。一個中小企業的老闆看到我時一直說，我靜靜地聽著。

台灣的年輕人愈來愈棒，在市場變幻莫測，關稅、匯率、競爭，打到不知所以，每個老闆在經營公司都努力拚命，卻也會時不時想到同仁，想到文化跟價值觀，這些看起來好像虛無縹緲，可又是活生生存在的事。

「你說你最近做事比較獨斷，請問你在下決定前有聆聽員工的聲音嗎？下的決定有引起不好的結果嗎？比如說同仁很困擾，或者生意下錯判斷之類的」，我笑笑地問著。

總經理很快回說：「做決定都會先聽同仁意見，目前並沒有引起什麼困擾，而且我們生意還在不斷成長」。

「那很好啊，你有聆聽同仁的意見，就不是『獨斷』，某個程度來講，我聽起來是『果決』，果決對員工來講是好事，至少不用隔夜擔心」。

我舉例說，「以前有一個客戶，不管我們提案當場他如何拍手叫好、讚聲連連，最後一定會說：為了怕我做決定太草率，我們過兩個禮拜再來討論一次。幾次下來，我們就學會了，每次給他東西的時候，都是時間已經快來不及，逼著他趕快做決定，否則每一次討論都要重來。所以，你的果決讓你的生意在今年倍數成長，做對的事就不要改。」看他笑得燦爛，我也替他開心。

至於「統一思維」其實有兩個層面，一個是建立文化，這是屬於「人」這一方面，另一個是做事的方式，這是對『事」的要求。建立文化很重要，沒有文化的公司很難規模化，而且品質難掌控。

但「統一思維」和「統一做事方式」是不同的，統一的思維比較是大家有相同的價值觀，有共識，也形成了這家公司的文化。但在公司內部做事的方式，若有標準作業程序，當然要照SOP，確保品質一致；否則應該讓大家各展所長，用員工個人的方式來作業，一來彈性比較大，二來員工比較有成就感，三來他們也能累積做對的經驗，或從做錯中學習。

因為員工並沒有你過去的經驗基準，也不像你看到事件的全貌，就算用你的方式，做對，他不知道為什麼；做錯，他也認為不都已經照你的方式來做了嗎？並不知道要怎麼學習」。

沒錯，「公司是你的，但未來是大家的」，你要找的是認同你的價值觀，又可以在你這裡揮灑，享有某個程度的自由度，有學習，當然也能犯錯，他才會有歸屬感。

至於做事的方式和判斷，這是需要訓練的，你可以把你過往的每一個下判斷的過程做成案例分享，讓大家知道在什麼情況下可以下決定的（例如，若能確保毛利50%，他就可以決定下去做了），什麼樣的情況下是有自由度，在什麼情況下需要往上呈報（例如，可能是兩個部門的爭執，或者需要在非正常期限內提供給客戶作品），當這些分享愈來愈多的時候，員工就能夠抓出一個模式，彼此也會相互提醒。

一個有文化的公司，會讓同仁有歸屬感，一個有明確價值觀的公司，會吸引到具相同價值觀的人，這樣有共識的公司，當他啟動成長的時候，那就不是%的成長，而是百倍成長可期了。