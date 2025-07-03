連鎖效應／金剛級商品 國際化鍊金石

蜜雪冰城在全球已開出逾46,462店，麥當勞與星巴克分別以43,477店和40,576店緊追在後。再看營收，星巴克以24年全球362億美元位居第一，麥當勞259.2億美元；蜜雪冰城則為34.7億美元。

這三家全球萬店規模的連鎖業者都有「金剛級商品」。所謂金剛級商品就是放諸四海皆準、全球一致的商品，麥當勞是大麥克、麥香雞、麥香魚和麥克雞塊；星巴克是美式、拿鐵和星冰樂；蜜雪冰城則為檸檬水和冰淇淋。無論全球菜單如何回應當地，都不能撼動金剛商品的地位。

台灣珍珠奶茶、日本拉麵和韓國烤肉…，都帶動當地餐飲業者出海，掀起一波波國際潮流，但強勢商品光環太盛，基本上已成為台日韓餐飲業國際化的主要形象，反而不利品牌通路建立其國際形象。

霸王茶姬以一杯伯牙絕弦，英文翻譯BoYa Jasmine Green Milk Tea，欲掙脫珍珠奶茶（Boba Tea）的巴納姆效應，還得靜待時間的考驗；低調如台灣的Coco，在全球120國5,000店以一杯百香雙響炮（Bubble Gaga）加料輕果茶，穩穩占據國際消費者的心智版圖。端出國際市場認同的金剛商品，成為拓展海外市場的重要鍊金石。

主角站定之後，配角就可以按當地需求、區域特色或行銷活動，組合成可適應各國市場的菜單。

連鎖餐飲發展海外，在菜單設計上也有以下三個巧門：

一、菜單上網方便搜尋：菜單並非機密，網路時代免不了要比較、搜尋一番，先便利顧客才能更好的打開巿場。

二、使用編號簡化點餐：無論是單品或套餐，透過編號都能夠加速點餐流程，編號點餐是連鎖餐飲業標準化的配備。

三、組合優惠促進銷量：餐加飲優惠、買兩個優惠、搭配優惠…，組合優惠是刺激銷量的簡單法則，更能滿足顧客「占便宜」的心理。

市場不同，商品組合自然不同，但在變化之外，也要把握不變的特色，樹立品牌通路的辨識度與差異化，否則連鎖店也會淹沒在大單品的潮流之中。

愈來愈少聽到海外友人為了思鄉喝一杯珍珠奶茶，這是好消息，思鄉不能成為品牌特色；卻愈來愈多朋友來台灣告訴我，某個品牌的味道跟他們在國外吃的不一樣，這是壞消息，代表台灣品牌出海，還欠一點火候。

有變也有不變，金剛級商品可不能只剩一個名字。