量子覺知手札／改變 帶來新希望

由於改變會帶來未知的風險，所以，許多人會因為懼怕而望之卻步，寧願安於現況，也不輕言放棄已經熟悉的狀態。這也好比在量子力學中，低能階的粒子在無外界干擾下，會一直停留在原狀態。

只是，不可逃避的量子覺知巨變時代已然到來，而鑒於改變會帶來新的希望與不同的機會，因此，對許多身上包袱不多、對現狀煩厭，想尋找未來可能更好的新世代而言，改變對其有著強烈的吸引力。而思維僵固且不捨放棄已有的人則會因時代變遷而被淘汰。