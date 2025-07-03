ESG最前線／職安SOP編制 生成式AI幫大忙

在企業職業安全衛生（Occupational Safety and Health，簡稱職安）管理中，標準作業程序（SOP）的編制扮演極為關鍵的角色。SOP能夠確保作業一致性、降低風險、提升員工安全意識，是企業防範職業災害的重要工具。隨著數位科技的進步，生成式AI（Generative AI）已成為提升職安SOP編制效率與品質的新利器。

職安SOP是指為確保工作安全、降低職業災害風險，所訂定的標準化作業流程。常見的職安SOP範疇包括動火作業、高空作業、限空作業、危險化學品操作、緊急應變處理等。透過系統性的SOP，企業可以有效防止作業錯誤、強化安全措施，並有助於教育訓練的落實。

生成式AI可根據企業提供的作業內容與關鍵字，快速生成符合安全規範的SOP初稿。AI還能針對不同作業場域與設備，客製化編寫內容，顯著縮短文件編製時間。企業若有外籍勞工，生成式AI可自動生成中文、英文、越南文、泰文等多語版本的SOP，有助於現場人員清楚了解作業流程與安全規範，降低語言障礙帶來的風險。

生成式AI可結合圖片、步驟流程圖、自動產出檢查表與風險提醒，讓現場作業人員更容易理解並遵循操作要點，提升實務應用的可行性。AI也能協助比對最新的安全衛生相關法規，當法規更新時，立即提醒企業修訂相關SOP，協助企業持續維持法規合規性。

此外，生成式AI可自動設計緊急應變案例、危害辨識問答、互動式模擬測驗等訓練素材，讓員工透過情境式學習，有效提升安全知識與應變能力。透過生成式AI，職安SOP的撰寫與修訂時間可大幅縮短，整體作業效率提高至少50%。AI能自動追蹤相關規範與最佳實務，提醒企業更新SOP，避免因文件過時而產生安全風險。

透過AI協助標準化流程，可有效降低SOP內容遺漏或錯誤的風險，強化現場作業安全。生成式AI即時支援多語系文件編製，有助於確保所有勞工（包含外籍勞工）都能理解安全操作規範。結合生成式AI設計的互動式教材，可提高員工學習動機與危害辨識能力，有效落實職安文化。

生成式AI已成為企業智慧安全管理的重要工具，在職安SOP編制上的應用，不僅可提升文件管理效率，還能強化法規合規性、降低職災風險，並有效支持多語言、多場域的安全管理需求。建議企業環安衛主管及負責人可積極導入生成式AI，打造高效、安全、永續的職安管理體系。