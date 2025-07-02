快訊

富邦悍將賽績墊底…票房卻三連漲！富邦育樂總經理曝秘訣是「這4字」

桃園中油三接驚傳意外「疑設備進水」 34歲水下作業員溺斃

北京從中作梗？傳鴻海大批陸籍員工返陸 恐打擊印度iPhone廠

旺季不旺！7月出國潮受「大地震預言」影響 業者轉攻中價位搶客

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
因應旅遊市場快速變化，晴天旅遊今推出全新品牌「晴元行旅」，並邀請當紅啦啦隊女神李多慧擔任品牌代言人。記者胡瑞玲／攝影
因應旅遊市場快速變化，晴天旅遊今推出全新品牌「晴元行旅」，並邀請當紅啦啦隊女神李多慧擔任品牌代言人。記者胡瑞玲／攝影

2025年暑假雖正式開跑，但七月旅遊市場卻不如預期熱絡，特別是亞洲線受到「7月5日大地震預言」等網路傳言影響，訂單出現波動。據晴天旅遊集團旗下亞洲區品牌「晴日旅遊」統計，七月報名人數明顯較往年下滑，形成「旺季不旺」的特殊現象。

晴日旅遊總經理黃清涼指出，此次市場低迷應屬短期心理效應，目前已觀察到報名遞延的現象，預估全年整體業績仍可望持平甚至略有成長。他並強調，將聚焦2026年春節熱門商品，包括白川鄉點燈、藏王雪怪等季節限定行程，預計8月上架後將再掀起一波搶購熱潮。

在市場快速變動之際，晴天旅遊選擇逆勢布局，推出全新子品牌「晴元行旅」，主打高CP值、價格親民且品質保證的歐洲及古文明行程。董事長陳依福表示，「晴元行旅」誕生是為了補足原品牌以高端深度旅遊為主的產品結構，回應市場對中價位高品質行程的需求。

為強化品牌辨識度，晴元行旅特別邀請啦啦隊女神李多慧擔任代言人，訴求年輕族群與首購旅客，並以「出國旅遊你多會？找晴元行旅就對！」作為創意口號。廣告拍攝中，李多慧換穿五款異國旅遊造型，展現品牌多元形象與旅行魅力。

晴天旅遊表示，首波上架的八條新路線涵蓋南法、北法、義大利、西班牙、土耳其及埃及等國，主打十天中長程旅程，住宿安排標準五星與優質四星飯店，搶攻「高品質但不奢華」的消費族群。

根據交通部觀光署最新統計，2025年第1季出國人次已突破210萬人，全年有望挑戰甚至超越疫情前2019年1,710萬人次的紀錄。晴天旅遊集團也預估全年出團數將成長20%，如秘魯、荷比盧、德瑞、奧捷匈等熱銷路線皆已售罄，經典克羅埃西亞更滿團至十月。

晴天旅遊總經理蕭世華提醒，由於2026年農曆春節連假較長，已有大量旅客搶先預訂，建議民眾儘早規劃，以免錯失理想行程。

展望未來，陳依福也看好「深度療癒型」旅遊趨勢，指出義大利多洛米堤健行、西班牙朝聖之路等路線在今年首次推出即爆滿，預料將成為新一波旅遊主流。儘管七月旺季略顯不穩，晴天旅遊仍透過產品創新與品牌多元化，積極布局後疫情時代的旅遊市場。

出國旅遊 春節 疫情 總經理

延伸閱讀

汐止崇義高中暑假育樂營 新北學生當主播體驗趣

暑假遊新北 新莊等商圈接續推親子活動

暑假衝雙飯店任你選！ 花蓮6大飯店「夏日1+1雙宿專案」 兩晚自由配每人3千元起 太魯閣步道重啟必訪

暑假探索北橫17條特色遊程 首推中小學勇士營

相關新聞

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD05，最快今晚增強為第3號颱風「木恩」，對台灣及日本均無影響，但中央氣象署預報員張竣...

重機上國道最新民調出爐！逾6成反對 憂心主因曝光

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部過去進行11次民調均有6成民眾反對，今年3月再重啟民調作業，最新結果出爐，仍僅1成...

台人1至4月赴日旅遊占出境人次36％ 業者指地震預言業績慘跌5成

疫後國人出國熱度不減，今年1至4月共有596萬7561人次出國，其中，赴日高達214萬4913人次，占整體出境人次36％...

太熱買氣冷 雞蛋產地價即起每台斤降3元

近日夏日炎熱，雞蛋買氣卻冷颼颼。北市蛋商公會指出，今起雞蛋產地價每台斤調降3元，從25.5元調降為22.5元，批發價則是...

教學／悠遊卡有效期限教你查詢！過期了可到這些地點延展5年

日本交通卡Suica（西瓜卡）的卡片效期為10年期限，只要透過加值（儲值）等動作就能延展使用期限，台灣的悠遊卡其實也有使用期限，卡片有效期限為20年，若遇上過期或到期問題，可到指定地點進行展期，展期後可再延展5年效期，不過要如何知道自己的卡片有效期限呢？聯合新聞網《科技玩家》製作查詢悠遊卡效期教學帶你操作一次。

可愛水獺阿特AI智慧客服上線　助旅客聰明玩金門

結合可愛水獺造型與生成式AI技術的「阿特AI智慧客服」，即日起正式上線加入「金門行動旅服」平台，全天候24小時為旅客提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。