快訊

桃園中油三接驚傳意外「疑設備進水」 34歲水下作業員溺斃

北京從中作梗？傳鴻海大批陸籍員工返陸 恐打擊印度iPhone廠

未來1周持續熱「高溫上看37度」 木恩颱風最快今晚生成

聽新聞
0:00 / 0:00

國內外鋼鐵業共聚 迎戰碳邊境限制不要「碳憂鬱」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第三屆「台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會」，今天在漢神巨蛋登場。記者王昭月／翻攝
第三屆「台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會」，今天在漢神巨蛋登場。記者王昭月／翻攝

2025第3屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會今天在高雄登場，專家指出，降低碳成本、創造鋼材的「綠色價值」是重中之重，鋼廠絕不能忽視。

這場以鋼鐵金屬產業為對象的國際研討會今年邁入第3屆，論壇主題除以歐盟CBAM為討論主軸，也關注美國總統川普宣布退出巴黎協定；國外鋼材銷美的碳防堵新的政策；美國版碳關稅啟動，鋼鐵業如何在碳與關稅的糾結中找到出路等課題。

高市府經發局副局長陳怡良指出，今年鋼鐵業面臨關稅、匯率等變化，不過危機就是轉機，市府會協助產業轉型。

針對鋼材未來的綠色發展，禾豐碳中和總監薛新祐說，以歐盟CBAM或中國、日本及韓國等亞洲國家的作法來看，ETS（碳排總量管制）是碳中和的必要路程，而淨零碳排則是終點，所以在達成淨零碳排前，如何在產業鏈中的碳中和，讓產品碳排為零或最低，才能爭取訂單。

舜倡發公司董事長特助朱俊德表示，近期歐洲市場關注關稅問題，對碳議題著墨不多，但「碳稅是一種義務」，減少碳排是企業對環境保護與永續的付出，在歐洲如此，進口國也應如此，未來成本導向的減碳，更具實質效益。

就市場對綠色鋼材的需求，中鋼技術副總劉宏義說，受到外在壓力驅動，中鋼致力於低碳排製程，同時開發精緻鋼品，提高符合產業鏈的低碳鋼材，目前透過中龍等集團電爐，可生產RC12、RC20、RC30、RC60，並已取得UL2809認證，可供客戶用於生產低碳排放的終端產品。

華新麗華不鏽鋼事業群總經理陳忠勳指出，美國鋼鐵製造商協會電弧爐相較於高爐加轉爐，溫室氣體排放量能減少了75%。華新以電爐煉鋼，使用大量回收廢鋼，大幅推動節能減碳及循環經濟創造綠色商機。

與會講者認為，減碳之路要「大手拉小手」，打造綠色供應鏈，「大家不要分享碳憂鬱」，而是一起創造「碳商機」。

怡和綠電超商協理陳又銘表示，邁向「綠色鋼鐵」的實踐藍圖有三步驟，一是內部能源效率再進化；其次是買對綠電；第三是布局前瞻技術。

2025第3屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會今在高雄登場，找來鋼鐵界菁英充實講師黃金陣容。記者王昭月／翻攝
2025第3屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會今在高雄登場，找來鋼鐵界菁英充實講師黃金陣容。記者王昭月／翻攝

減碳 美國 鋼鐵 關稅

延伸閱讀

市場觀望美國關稅變數…台股量縮震盪 外資空單飆高

第三期減碳行動方案 環部10日公聽會盼凝聚共識

凱基證券落實永續 榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」最高等級評比

美日談判告急！對等關稅倒數1周生效 川普恐1招逼讓步

相關新聞

富邦悍將賽績墊底…票房卻三連漲！富邦育樂總經理曝秘訣是「這4字」

首席國際顧問執行長張志榮接任台北龍門扶輪社社長，並於2日邀請富邦育樂總經理陳昭如在首敲例會裡分享「富邦悍將的逆轉勝-她如何簽下李珠珢帶動票房三連漲」；陳昭如會中表示，許多人好奇「富邦悍將棒球隊」的經營策略，其實很簡單，就是「球迷優先」，球迷想要什麼，在公司資源能夠達到的狀況下盡量做到。

讓利潮來了？顏炳立指「建商不是笨蛋」：期待房價大跌一律送你7個字

戴德梁行總經理顏炳立2日在第2季房地產市場回顧記者會中指出，「現在房市算命的一大堆」，說「房價會掉二、三成，更有人說會跌...

國內外鋼鐵業共聚 迎戰碳邊境限制不要「碳憂鬱」

2025第3屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會今天在高雄登場，專家指出，降低碳成本、創造鋼材的「綠色價值」是重...

進軍國際葉片維修市場 天力攜風訓公司培訓人才

擁有逾300支葉片生產經驗的天力離岸風電科技今天表示，與台灣風訓公司近期展開訓練合作可行性評估，雙方將聚焦於風電運維技師...

地上權案難貸與信用管制有關？央行澄清強調：關係不大

針對近日有不動產業者反映，民眾因央行信用管制措施而無法申辦地上權貸款，央行特別發出聲明澄清，強調地上權貸款受阻和央行信用...

輝達加持！遠雄手握北士科3大案 價格不調漲、明年推總銷90億元大案

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科引爆區域房市熱度，遠雄（5522）手上握有三大塊基地，可望受惠科技設廠利多題材，具有相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。