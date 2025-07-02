國內外鋼鐵業共聚 迎戰碳邊境限制不要「碳憂鬱」

2025第3屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會今天在高雄登場，專家指出，降低碳成本、創造鋼材的「綠色價值」是重中之重，鋼廠絕不能忽視。

這場以鋼鐵金屬產業為對象的國際研討會今年邁入第3屆，論壇主題除以歐盟CBAM為討論主軸，也關注美國總統川普宣布退出巴黎協定；國外鋼材銷美的碳防堵新的政策；美國版碳關稅啟動，鋼鐵業如何在碳與關稅的糾結中找到出路等課題。

高市府經發局副局長陳怡良指出，今年鋼鐵業面臨關稅、匯率等變化，不過危機就是轉機，市府會協助產業轉型。

針對鋼材未來的綠色發展，禾豐碳中和總監薛新祐說，以歐盟CBAM或中國、日本及韓國等亞洲國家的作法來看，ETS（碳排總量管制）是碳中和的必要路程，而淨零碳排則是終點，所以在達成淨零碳排前，如何在產業鏈中的碳中和，讓產品碳排為零或最低，才能爭取訂單。

舜倡發公司董事長特助朱俊德表示，近期歐洲市場關注關稅問題，對碳議題著墨不多，但「碳稅是一種義務」，減少碳排是企業對環境保護與永續的付出，在歐洲如此，進口國也應如此，未來成本導向的減碳，更具實質效益。

就市場對綠色鋼材的需求，中鋼技術副總劉宏義說，受到外在壓力驅動，中鋼致力於低碳排製程，同時開發精緻鋼品，提高符合產業鏈的低碳鋼材，目前透過中龍等集團電爐，可生產RC12、RC20、RC30、RC60，並已取得UL2809認證，可供客戶用於生產低碳排放的終端產品。

華新麗華不鏽鋼事業群總經理陳忠勳指出，美國鋼鐵製造商協會電弧爐相較於高爐加轉爐，溫室氣體排放量能減少了75%。華新以電爐煉鋼，使用大量回收廢鋼，大幅推動節能減碳及循環經濟創造綠色商機。

與會講者認為，減碳之路要「大手拉小手」，打造綠色供應鏈，「大家不要分享碳憂鬱」，而是一起創造「碳商機」。

怡和綠電超商協理陳又銘表示，邁向「綠色鋼鐵」的實踐藍圖有三步驟，一是內部能源效率再進化；其次是買對綠電；第三是布局前瞻技術。