富邦悍將賽績墊底…票房卻三連漲！富邦育樂總經理曝秘訣是「這4字」

首席國際顧問執行長張志榮接任台北龍門扶輪社社長，並於2日邀請富邦育樂總經理陳昭如在首敲例會裡分享「富邦悍將的逆轉勝-她如何簽下李珠珢帶動票房三連漲」；陳昭如會中表示，許多人好奇「富邦悍將棒球隊」的經營策略，其實很簡單，就是「球迷優先」，球迷想要什麼，在公司資源能夠達到的狀況下盡量做到。

陳昭如曾任花旗集團資深副總裁、富邦金控資深副總等職，從超過30年經驗的「金融人」華麗轉身投入體育圈，交出亮眼的營運成績單，並成為球迷心中有求必應的「悍將乾媽」，其中，又以火速簽下在網路上爆紅、有「AI女神」之稱的李珠珢的台灣經紀約最為人津津樂道，同時也延攬球星張育成、教頭林威助等，即使悍將戰績差強人意，富邦悍將的球迷與票房仍大幅飆漲。

陳昭如表示，中華職棒今年上半季的比賽已經結束，由統一獅奪下冠軍，富邦悍將6月29日在主場新莊棒球場最後一場比賽，儘管已經無關勝敗、賽績也墊底，當天和味全龍對戰，還是有八千多人進場，即使下雨也沒有人退票，大家還是進來替球員加油，「其實滿感動的」。

「球迷優先」的策略，讓富邦悍將的票房今年上半季表現亮眼，包含大巨蛋在內，主場的觀眾人數較去年同期大幅成長40.8%，單場平均觀眾人數也破萬，這是過去沒有季後賽很難想像的數字。

陳昭如說，「希望富邦悍將的球迷能感到驕傲，不要因為戰績不好，就覺得看球不開心，富邦在球場的經營十分用心，像是給球迷最好的環境與最佳的觀賽體驗、最好的啦啦隊，「但比賽還是要繼續加油」，希望所有的「邦迷」走路有風，認為自己是有人氣的球隊、感到十分開心，讓球迷以自己的球隊為傲，就是陳昭如最重要的經營重點。

陳昭如說，富邦很重視球迷的觀賽體驗，中職會長蔡其昌曾說，「昭如把體育用品設計得像百貨公司」，這句話形容很傳神，不是單純去迪卡儂買體育用品，「球迷進場有些來唱歌、交朋友、吃東西、看球賽或欣賞應援，球迷進來能享受很多元開心的觀賽體驗，「當然要提升觀賽體驗不是光是嘴上講講而已，各方面的環境都要非常舒適」。

陳昭如舉例，女性球迷看球，最重要就是洗手間要夠好、不能望之卻步，畢竟一場棒球賽看下來，至少要花費三至三個半小時，因此，新莊棒球場第一次的改裝，花費最多之處就是改善洗手間，不只如此，從女性球迷角度出發，新莊棒球場也設置了親子哺乳室、遊樂區等，另外也有AI攝影棚供大家照相，這些都是球迷很喜歡的設備。