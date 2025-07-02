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地上權案難貸與信用管制有關？央行澄清強調：關係不大

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
針對近日有不動產業者反映，民眾因央行信用管制措施而無法申辦地上權貸款，央行特別發出聲明澄清，強調地上權貸款受阻和央行信用管制關係不大。圖／聯合報系資料照片
針對近日有不動產業者反映，民眾因央行信用管制措施而無法申辦地上權貸款，央行特別發出聲明澄清，強調地上權貸款受阻和央行信用管制關係不大。圖／聯合報系資料照片

針對近日有不動產業者反映，民眾因央行信用管制措施而無法申辦地上權貸款，央行特別發出聲明澄清，強調地上權貸款受阻和央行信用管制關係不大。銀行對於只有地上權的物件在授信態度上原本就較為保守，通常地上權貸款是依銀行內規辦理，由於只有地上權，因此可能在貸款成數或利率上會較為緊縮。

央行表示，近期確實接獲某不動產業者反映，有購屋民眾因央行實施不動產信用管控措施，而受阻於地上權貸款申請。為釐清外界疑慮並說明適用情形，央行特作說明，凡辦理地上權借款者如符合以下情形，不會受到央行不動產抵押貸款規定之限制：

(一) 符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件或名下無房無貸者(非高價住宅貸款)。

(二) 借款人因繼承取得之房屋及房貸，不計入借款人名下房屋數及房貸戶數；亦即繼承取得房屋者，新申辦之購屋貸款(非高價住宅貸款)，不受本央行規定限制。

(三) 借款人有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款(非高價住宅貸款)，不受央行規定限制。

央行強調辦理地上權借款者如符合上述不受央行規定之案件，貸款條件仍依金融機構授信規定，按擔保品狀況、借款人收入及信用條件等辦理。

地上權 央行 房貸

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