打房限貸令末鬆綁 賴正鎰：開發商推案及購地趨於保守

鄉林不動產研究室表示，據台中市不動產業者近半年來的建地交易市調資料顯示，全市建地交易規模600坪以上者，第一季僅15件，其中以北屯8件和南屯5件最多。鄉林集團董事長賴正鎰今天說，央行實施第七波限貸令之後的這半年來，土地交易明顯降溫，地價略降5至10％，但在政府打炒房政策與融資環境還沒有鬆綁的情況下，開發商進場購地已普遍轉趨保守。

鄉林不動產研究室說，第七波打房限貸令自去年9月20日起實施，比較去年第四季和今年第一季的建地成交狀況，可以看出建商購地時程拖長、更加謹慎保守，土地交易仍以北屯、南屯、西屯、以及海線的沙鹿、梧棲交易為主，但成交件數持續減少。

這和過去北屯區以11期洲際棒球場周邊、捷運機場區、廍子地區建地釋出較多，以及南屯區單元二、三、四、五和大慶站鄰近的13期重劃區交易熱門有關，另海線梧棲和沙鹿受惠於捷運藍線利多題材，亦吸引建商圈地。

以西屯區為例，目前僅剩幾家規模較大建商還在少量購地，且多數交易標的都是300坪上下，規模相當有限。若是以600坪以上建地來看，今年第一季僅有一件，甚至沙鹿區掛蛋，顯見開發商購地及推案明顯縮手。

鄉林不動產研究室指出，央行去年919發布第七波金融信貸管制，尤其對土建融及房屋貸款設限，九個多月來房地產市況冷卻，加上開發商手上土地庫存還很多，多數建商對於購地或標地多持觀望態度，甚至宣布暫時不再買地，還有建商宣布要轉向工業不動產或旅遊商業地產。

這種購地冷卻的情況，也可以從台中市最近幾次土地標售，各家開發商或自然人的投標意願不高，叫好不叫座可看出端倪，這應該就是台中市土地市場的最新風向球指標。