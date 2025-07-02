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為改善公司財務結構 東森擬增資取得東森海洋溫泉酒店股權

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

東森（2614）2日公告，為改善公司財務結構，擬透過增資取得東森海洋溫泉酒店股份有限公司的股權。

根據公告內容表示，東森計劃購得5,446.2萬股東森海洋溫泉酒店的普通股，每股價格定為新台幣10元，總交易金額為新台幣5.4億元。

東森表示，本次增資案主要用於加強東森海洋溫泉酒店的財務結構，並充實其營運資金。增資部分將保留10%的股份予該公司員工認購，剩餘股份則由東森參與認購，若其他原股東放棄或未能完全認購，東森將補充認購，合計增資總金額不超過6億500萬元。

東森目前已持有東森海洋溫泉酒店54.47%的股份，而在本次交易完成後，預計其持股比例將增至60.41%。

增資 認購

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