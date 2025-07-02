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華新麗華結合印尼廠過關 公平會點頭同意併購案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

公平會2日通過華新（1605）麗華股份有限公司（簡稱華新麗華）及其關係企業對印尼不鏽鋼廠WESSI的投資結合案，認定該結合案不會對國內市場造成限制競爭的效果，因此不予禁止。

公平會表示，華新麗華此次結合，主要是透過其全資子公司Walsin Singapore增資印尼廠WESSI，並與香港商Mimosa共同掌控WESSI的經營權與人事安排，符合公平交易法第13條規定的結合申報門檻，華新麗華依法提出申報。

公平會指出，華新麗華與WESSI皆從事不銹鋼盤元的生產與銷售，彼此具有水平競爭關係，同時華新麗華還供應WESSI生產所需的上游原料「不銹鋼鋼胚」，雙方亦存在潛在垂直供應鏈連結，不過，WESSI成立於2024年，目前在印尼尚無產能，未來也以開拓東南亞及南亞市場為主，並未在台灣有任何營運紀錄。

經審酌後，公平會認為此次結合不會影響華新麗華在國內既有的業務運作，其產品仍須面對國內外廠商競爭，市場結構並未因此改變，因此對不銹鋼鋼胚與盤元市場競爭環境無明顯不利影響。

公平會分析，這項結合有助華新麗華強化全球布局、拓展國際市場，提升企業競爭力，經整體評估後，依公平交易法規定決定不禁止結合案。

公平會 印尼 華新麗華

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