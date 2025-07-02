第三屆「台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會」登場

全台唯一專為鋼鐵金屬產業所舉辦的碳議題國際交流「2025第三屆台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會」2日在高雄登場，除獲得高雄市政府經發局支持，同時也獲上百位業者參與。與會講師不約而同對於從「綠色看鋼鐵」有同感。專家也指出，在往碳中和的路程中，降低碳成本、創造鋼材的綠色價值，是鋼廠不能忽視的重要課題。

「台灣鋼鐵產業鏈如何迎戰碳邊境限制國際研討會」，今年已是第三屆，今年論壇主題隨著歐盟CBAM的演變及各國的應變隨時調整，除了以歐盟CBAM為討論主軸，今年關注美國總統川普上任後宣布退出巴黎協定，又對國外鋼材銷美的碳防堵有新的政策，也就是FPFA（外國污染費法案）美國版碳關稅的啟動，加上又有美國掀起的關稅戰，在碳與關稅的糾結中，鋼鐵業如何應對找到出路。

高市府經發局副局長陳怡良指出，今年鋼鐵業面臨關稅、匯率等變化帶來的壓力，不過危機就是轉機，市府也會協助產業轉型，希望業者能提供意見，互相學習找到方向共同成長。

對於鋼材的綠色發展，禾豐碳中和總監薛新祐直接破題表示，業界對於碳中和及淨排排放值大家要有所區別，以目前的歐盟CBAM或是其它國家如中國大陸、日本及韓國等亞洲國家的做法來看，ETS（碳排總量管制）是一個共通點，也是碳中和的必要路程，而淨零碳排則是終點，所以在達成淨零碳排之前，如何做好自己還是產業鏈的碳中和，讓自己的產品碳排為零或最低，以爭取訂單，不要掉單才是企業重要的布局。

舜倡發公司董事長特助朱俊德也表示，近期在歐洲市場考察時發現，大家目前關注的焦點是在關稅問題，對碳議題講的不多，但這不代表大家不重視，大家談論較多的仍是價格、品質、交期及服務，但強調「碳稅是一種義務」，減少碳排是企業對環境保護與永續的付出。在歐洲是如此，進口國也應如此。

他強調，節能減碳是永續且永無止盡，需要持續，成本導向的減碳更具實質效益，淨零不是一時達成，需要長時間的積累。

至於在鋼廠部分，中鋼（2002）、華新麗華及韓國講者都認為，面對綠色鋼材的需求，是鋼廠不得不面對的課題。

中鋼技術副總劉宏義指出，受到外在壓力驅動下，來自政府、非政府組織、投資者和客戶，讓鋼廠面臨在「減少溫室氣體排放」議題上的巨大壓力，並期望實現「碳中和」，也讓綠色產品需求出現機會。

受此影響，中鋼致力於低碳排製程，同時開發精緻鋼品，提高符合產業鏈的低碳鋼材，目前透過中龍等集團電爐生產，可生產RC12、RC20、RC30、RC60，並已取得UL2809認證，可供客戶用於生產低碳排放的終端產品。

華新麗華不鏽鋼事業群總經理陳忠勳指出，華新麗華為電爐生產，使用電爐生產每噸鋼有0.4-0.7噸（使用廢鋼）或1噸（使用DRI）碳排，旦高爐生產則生產1.5-2.2噸碳排。

他強調，美國鋼鐵製造商協會(SIA)表示，電弧爐製程相較於高爐加轉爐，溫室氣體排放量減少了75%。而華新以電爐煉鋼使用大量回收廢鋼，推動節能減碳循環經濟，並自2014年起進行碳盤查。同時，華新麗華已經推動碳管理推動與低碳製程技術創新，並利用循環利用，降低成本，創造綠色商機。

劉宏義與陳忠勳也不約而同認為，減碳之路要「大手拉小手」，打造綠色供應鏈，提高競爭力。陳忠勳更說「大家不要分享碳憂鬱」，而是要大家一起來創造「碳商機」。

韓國S&S執行長金宏植則整理韓國主要鋼廠的應變做法，他表示，韓國POSCO為確保環保原料及低碳產品化，使用氣還原制鐵、增設電爐（250萬噸2期）；再生能源使用及推出汽車、能源產業用低碳鋼產品品牌；以2024年為基準，與13家企業簽訂MOU，預計2030年供應370萬噸；擴大氫氣基礎技術合作，與澳洲綠色氫氣企業Hysata 合作等，參與氫氣生產。

在現代制鐵(Hyundai Steel)則擬採高爐與電爐混合生產(Hy-Cube)，向高爐注入氫·LNG,擴大顆粒/HBI，增加電爐中的HBI投入。東國制鋼(Dongkuk Steel)則預計在2028年完成目標，以鐵屑預熟、能量循環等可節省30%電力。並構建廢熱回收系統。

金宏植表示，在韓國電爐增加下，廢鋼出口將會受限，去年約出口38萬噸，他預估未來增幅不大，預估最多應在40萬噸以內，突顯廢鋼的重要性。

來自越南的Bureauveritas.com/CEO Phong Nguyen表示，越南鋼鐵工業屬於密集型生產，越南鋼廠主要使用基礎電網供電和煤炭做為燃料使用，因此碳放量極大，但還未有脫碳認證制度，為了因應歐盟CBAM等進程，越南政府積極籌劃ETS機制，且因應碳中和也制定規格，未來使用可認證的再生能源，及碳追蹤系統，提高減排的成效。同時越南鋼廠也開始重視減碳議題，越南鋼廠包括CSVC、河靜鋼及和發也極為重視力陸續展開相關的規劃。