遠雄品牌轉型「美好共生」 首發示範案落腳北士科

遠雄（5522）2日宣告啟動全新品牌主張─「美好共生Living Better」，位於北士科水岸特區的「遠雄泱玥」為首座示範案，將以「遠雄泱玥」落實「永續」與「共享」兩大轉型核心價值。

遠雄建設總經理王耀堂表示，轉型計劃自2018年展開，時值遠雄成立第50周年，在走過半世紀後，遠雄建設董事長董趙文嘉拋出「下一個50年，我們要成為一個什麼樣的品牌？」一句自我反思的對話，開啟了遠雄的轉型之路。

王耀堂表示，身為大型建商，不再只是蓋房子，須更積極回應時代與環境變遷，而未來影響建築產業發展，主要來自兩個根本性的變化：一是家庭型態與結構轉變，二是永續與減碳的全球共識，兩因素引領建築產業邁入革新時代。

品牌轉型探索之路由董事長趙文嘉領軍，在集團內部成立Farglory Next轉型計劃，以永續、共享兩大價值為主軸，從人的需求出發，細分為「建築、環境、生活與服務永續」；以及「家庭、社區、鄰里與城市共享」，四個永續、四個共享揭示了未來遠雄建築回應永續目標與滿足客戶期待的具體方向。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，遠雄房地產各方各面都在思考著如何傳遞美好共生、永續共享。遠雄泱玥接待中心承襲原建築設計精神，透過空間傳達永續水岸新生活的想像，更是作為未來生活的先行體驗館。

她表示，北士科是台北市近年難得一見的水岸重劃區，遠雄泱玥則是擁有北士科面河景第一排的推案優勢，懷抱基隆河、雙溪、淡水河三河壯闊交匯，後擁萬坪校園預定地，遠眺陽明山系連綿峰巒景色，前後無限棟距，如此條件可說是極限量與稀缺。

遠雄泱玥由李祖原國際建築團隊打造，以「無界」作為設計概念，讓建築融入環境借景自然。例如藉由錯層陽台的弧型玻璃欄杆、水波紋不鏽鋼天花板，映射水岸波光。

平面格局強調大面落地開窗，讓室內外互為延伸，引渡最大自然景觀面；客廳、主臥甚或主臥衛浴，透過陽台解放空間，讓居住者回到家能真正慢下腳步、感受生活與城市山水之美，營造自然而然忘記時間流逝的空間氛圍。

張麗蓉表示，品牌首發示範案「遠雄泱玥」亦是「被動式設計」導入首站。在傳統建築流程中，空間問題往往是在使用後浮現，例如地下室通風不良、迎風面風切噪音、午後西曬導致室內過熱等。

被動式的設計核心即在於「因地制宜」，遠雄泱玥在規劃初期，即依風向、日照、熱環境等資料建立設計數據，從建築配置、立面與開口朝向、通風動線、景觀設計等，整合出降低能耗、減少冷房負荷與空調依賴的永續建築，不僅有助於節能，在建築生命周期內更能有效減少碳排。

自今年起，遠雄將被動式設計納入標準，是國內少數、也是唯一將被動式設計以模擬驗證與流程化方式導入住宅案的建設公司，從科學數據到設計策略調整，建立起一套可追溯、可量化的系統架構，讓設計真正回應環境條件與使用者需求，更讓永續不再是抽象目標。