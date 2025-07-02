「特貿三南之南基地」動工 安藤忠雄打造三合一地標建築

高雄亞灣再添新題材，高雄市政府1日攜手國城建設與高興昌鋼鐵共同組成的智匯方舟，為特貿三南之南基地舉行動土典禮，約3,025坪的基地，將由日本普立茲克建築獎大師安藤忠雄（Tadao Ando）親自操刀設計，打造全球唯一住宅、商辦與光影美術館的三合一建築地標，總投資金額約153億元，為高雄港灣城市注入嶄新能量與國際視野！

「特貿三南之南基地」擁有亞灣海景第一排視野，將興建一棟地上45層的住商大樓，共計392戶住宅，以及一棟地上29層的商辦大樓，打造公共服務的多元空間，並回饋智匯學院及托育家園等公益設施。

智匯方舟總裁洪平森表示，高雄正處於產業轉型與城市更新的關鍵時刻，隨著台積電（2330）、輝達（NVIDIA）、鴻海（2317）等國際科技企業紛紛布局南台灣，亞洲新灣區已逐漸成為科技與創意人才的匯聚地，也是高雄走向國際、與世界對話的新起點。

正因如此，即使當時疫情阻隔，仍透過各種國際管道，誠摯邀請安藤忠雄大師參與設計。從建築外觀、公設空間、景觀燈光到軟裝傢俱，皆由安藤大師一手包辦，將為台灣公辦都市更新創下新標竿。

安藤忠雄也透過視訊連線分享表示，高雄亞灣的港景讓他聯想起故鄉大阪神戶，是極少數能同時擁有自然、文化與城市潛能的地方。此次開發案以「青蘋果精神」為創作發想，象徵永不止息的青春與創造力，期盼透過光影、綠意與文化的融合，將南之南基地打造成為城市中引人駐足、啟發靈感的生活空間。

「特貿三公辦都更案」位於高雄亞洲新灣區核心地段，總基地總面積約5.3公頃，周邊公共設施密集，鄰近港埠旅運中心、高雄流行音樂中心及高雄軟體科技園區，具備城市門戶、便捷交通與濱海景觀優勢。

全案共規劃三大基地，皆已完成招商，預計將為高雄帶來10至15萬坪產業辦公、會展會議與企業營運總部、研發及訓練等空間，可望創造至少4千個就業機會，未來也將建設智匯學院、托育家園、5GAIoT創意交流中心、產業創新設計館、智慧零售體驗館等，超過千坪的產業及公共服務空間，與高雄軟體科技園區一、二期相呼應，共築行政院「大南方計畫」5G AIoT創新產業聚落的核心引擎。