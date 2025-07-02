智崴出席國際樂園設備展 發表全新行動飛行劇院設備

智崴（5263）2日於亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo Asia）發布新產品布局及新設備開幕消息，包括與內容IP合作的創新商業模式，推動沉浸式娛樂與品牌行銷的整合應用。會展上同步公開兩款新型態飛行劇院，並宣布全球首座設於國際級自然景觀保護區的尼加拉大瀑布飛行劇院即將開幕，展現智崴在體感娛樂領域的技術實力與國際市場拓展成果。

全球各地近年掀起IP熱潮，智崴啟動與內容IP的跨界合作，與知名IP例如《進擊的巨人》、《攻殼機動隊》、《哥吉拉》的跨界合作，打造以動畫、電影等多元內容為核心的全新商業應用模式，知名IP可透過飛行劇院作為展演平台，實現品牌宣傳與沉浸式體驗的雙向整合。此模式跳脫過往飛行劇院作為大型固定場館的定位，結合電影級製作規格與沉浸式體感技術，拓展更彈性、靈活的場域應用。

作為推動這項模式的關鍵布局，智崴首度公開新開發的行動飛行劇院o-Ride E。該劇院採模組化設計，具備快速搭建、空間需求小與資金回收效率高等特性，僅需一般商業空間的大小，便能靈活部署於電影院、商圈據點、動物園、水族館與博物館等多元場域。乘客入座後，座椅旋轉進入球幕空間，即刻展開兼具視覺與體感的沉浸式飛行旅程。雖為精巧型設備，仍保有智崴飛行劇院一貫的臨場震撼感。搭配專屬的內容與知名IP影片整合方案，o-Ride E提供更多元、靈活的應用選擇，展現智崴在內容整合與體感技術的雙重實力，讓飛行劇院走入城市與日常生活，開啟沉浸式體驗的新場景。

會展上，智崴亦介紹其全新的飛行劇院o-Ride X，採用一套體感系統結合兩種觀影模式，讓觀眾在單一次搭乘中體驗4D劇院與飛行劇院的雙重效果。觀眾入座後，首先透過座椅動態與環境特效進行劇情鋪陳；隨後，座椅旋轉進入球幕畫面，畫面視角隨之延伸至不同場景，帶入飛行劇院的翱翔體驗，營造更豐富的視覺轉折與情節張力，提升內容呈現的彈性與層次。除了雙重觀影體驗，o-Ride X亦具備雙倍載客量的配置，支援主題樂園與獨立場館等多元營運需求，兼顧沉浸感與效益表現。

另外，智崴於加拿大尼加拉大瀑布打造的Niagara Takes Flight飛行劇院，將於今年8月正式開幕。該飛行劇院為全球首座設於國際級自然景觀保護區內的飛行劇院，採用智崴最新o-Ride飛行劇院，並由智崴團隊負責整體建置、場域設計與影片製作，帶領觀眾從空中視角探索尼加拉地區的自然風貌與文化脈絡，為這座世界級景區注入嶄新的沉浸體驗。

隨著全球主題樂園產業持續擴張，中東地區已成為備受矚目的新興市場。當地政府積極推動觀光與娛樂政策，特別是沙烏地阿拉伯在「願景 Vision 2030」政策下，大力發展旅遊、文化與創意產業，吸引國際業者關注與投資。智崴目前已獲得沙烏地阿拉伯地區客戶標案，將於當地建置多座體感設備，擴大市場布局。而中東地區全年高溫，娛樂設施多集中於室內空間，對室內型體驗需求強勁；智崴長期投入室內體感設備開發，具備豐富經驗與技術優勢，過去亦參與當地娛樂開發商Miral開發與營運的知名樂園飛行劇院的建置。智崴在合作過程中累積實務經驗，展現因地制宜的整合能力。近期迪士尼亦宣布將與Miral合作，在阿布達比打造中東首座迪士尼主題樂園，將進一步推動地區娛樂產業發展。

今、明兩年智崴將在中東、亞洲、北美與中南美洲陸續推出多座飛行劇院及體感遊樂設備。今年5月，智崴首次進軍拉丁美洲市場，在墨西哥市打造當地首座以拉丁美洲文化為主題的飛行劇院，成為文化與科技融合的重要地標。下半年，智崴亦將在日本、加拿大及中東多個地點陸續開幕新設備。此外，智崴積極推動與多元內容IP的跨界合作，打造獨家IP內容與沉浸式體驗相互結合的創新商業模式，為飛行劇院開拓更多應用場景與行銷機會。憑藉整合解決方案的核心優勢，智崴將持續透過多元策略與高附加價值產品，穩固市場地位，積極擴大全球布局，為長期發展注入穩健動能。