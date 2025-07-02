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逢仲夏購車季！6月機車掛牌逾6萬輛、成長8.15% 兩車款受歡迎

中央社／ 台北2日電
6月台灣機車銷售穩健，業者今天統計，6月台灣機車整體掛牌數6萬285輛。示意圖，與新聞當事人無關。聯合報記者／潘俊宏 攝影
6月台灣機車銷售穩健，業者今天統計，6月台灣機車整體掛牌數6萬285輛。示意圖，與新聞當事人無關。聯合報記者／潘俊宏 攝影

6月台灣機車銷售穩健，業者今天統計，6月台灣機車整體掛牌數6萬285輛，較5月的5萬5743輛成長8.15%，業者分析，國民旗艦車款及水冷運動車款受市場歡迎，6月適逢仲夏購車季，銷售動能持續攀升。

根據統計，三陽6月掛牌數2萬6027輛，市占率43.2%，光陽掛牌數1萬6216輛，市占26.9%，山葉掛牌數重返萬輛至1萬352輛，市占17.2%，Gogoro掛牌2967輛，市占率4.9%。

累計今年前6月台灣機車掛牌數33萬231輛，其中三陽累計掛牌數14萬6044輛，市占率44.2%，光陽掛牌數8萬9144輛，市占27%，山葉掛牌5萬6551輛，市占17.1%，Gogoro掛牌1萬1830輛，市占率3.6%。

Gogoro 三陽 光陽 機車騎士

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