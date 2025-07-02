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限貸仍未鬆綁 戴德梁行楊長達：今年土地交易量下修逾一成至1,600億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據戴德梁行統計，2025年上半年土地交易總額約870億元，為近兩年單季交易量之低點。交易量下滑，主因是央行限貸措施仍未鬆綁，導致高總價土地因自有資金門檻過高而乏人問津。土地示意圖。圖／AI生成
根據戴德梁行統計，2025年上半年土地交易總額約870億元，為近兩年單季交易量之低點。交易量下滑，主因是央行限貸措施仍未鬆綁，導致高總價土地因自有資金門檻過高而乏人問津。土地示意圖。圖／AI生成

2025年第2季之土地交易市場持續價穩量縮格局；根據戴德梁行統計，2025年上半年土地交易總額約870億元，為近兩年單季交易量之低點。交易量下滑，主因是央行限貸措施仍未鬆綁，導致高總價土地因自有資金門檻過高而乏人問津。

雖整體市場動能減弱，但具開發潛力與稀缺性的優質地段仍獲建商青睞。戴德梁行表示，第2季成交前十大交易中，以台中市的表現最為亮眼，在十大交易中即占了半數，其中最大筆交易位於水湳經貿園區的逢大段第二種創新研發專用區，交易總價為38.16億元，每坪土地成交價約101萬元、亦創下區域新高，顯示開發商對於優質地段土地的出手願意仍高。

然而即便在優質地段，買方追價意願已趨謹慎，價格漲幅有限。以台中市地政局6月26日之開標結果為例，位於逢大段、文商段、創研段的土地投標數皆只有一標，且溢價率都不高。今年以來，金融監理政策持續收緊，央行限貸令對於資金調度造成明顯壓力，總價過高的土地因購地貸款成數受限，多數潛在買家評估財務成本後選擇觀望。

整體而言，戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，2025年第2季土地市場呈現「量縮價穩」特徵，隨著央行政策在下半年仍未見鬆綁跡象，資金取得難度高，短期內市場難以出現積極行為，後續交易預期將維持理性布局。

楊長達表示，原估今年全年土地交易量約1,800億元，但因銀行端在房貸的限貸仍未鬆綁下，認為下半年土地融資水位仍無法有效提升，建商資金調度將愈發謹慎，購地策略偏向鎖定自用開發且資金負擔相對可控的標的，因此將今年全年土地交易量從1,800億元下修至1,600億元。

央行 建商 戴德梁行

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