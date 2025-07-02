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中華車「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」調高年度銷售目標至1.9萬台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華車2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」總經理曾鑫城對於J SPACE未來銷售很有信心。黃淑惠／攝影
中華車2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」總經理曾鑫城對於J SPACE未來銷售很有信心。黃淑惠／攝影

中華車（2204）2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」總經理曾鑫城認為，下半年車市有望自谷底開始復甦，對於J SPACE未來銷售很有信心，宣布上修該車款全年度的銷售目標，由原來的1.7萬台調高到1.9萬台。

中華車搶攻商用車市場再出招！曾鑫城表示，從百利、威利、菱利到現今的J SPACE，都是中華車自主研發，每款車型在不同時代發揮重要影響力；從過去講求耐用、實用的生財工具，到如今講究安全、舒適、跨界應用的設計理念，中華車始終致力於成為車主最值得信賴的移動夥伴，要滿足消費者的需求，每年會因應市場需求，導入消費者需求及喜歡的配備。

曾鑫城分析，國內的車市7月以來銷售訂單已經開始回升，中華車的商用車主的結構也在改變，很多乘用車主換成商用車，所以要設計更符合消費者喜歡的產品，新款就導入中門電動窗，更適合乘用車客戶的配備，仔細發覺客戶需求，每年進行配備內裝的調整，提供更多更人化套件。

隨著J SPACE今年上半年銷售表現亮眼，中華車逆勢上修單一車款年度銷售目標，由原來的目標1.7萬輛，調高到1.9萬台，單一車款的銷售量再增加2,000台。

國內車市今年上半年銷售比較辛苦，下半年雖然還有美國總統川普等各種關稅陰霾，但市場逐漸在消化這個事件，今年上半年國內車市較去年同期下滑15%，上半年觀望的買氣有望累積到下半年釋放出來，所以下半年車市有望逐步復甦，比原預期好，至於進口車跟國產車的比重，推估還是會維持在各半的走勢。

曾鑫城進一步分析，中華車1980年開始毅然走入汽車自主研發之路，從威利車款開始，近期熱賣的JSPACE於1988年間世、至今已銷售75萬台的威利系列車系，中華汽車與三菱汽車合作開發引擎，並結合在地應鏈共同開發底盤與車身，推出專為台灣市場量身打造的產品一威利，不僅成功上市，更一舉拿下高達八成的市場估有率，成為台灣商用車市場的重要里程碑；隨著技術深化，中華車逐步建立起車體、內外裝開發能力，並主導設計，也加速了整體供應鏈的技術成長。

中華車2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」總經理曾鑫城認為，調高該車款全年度銷售目標，由原來的1.7萬台調高到1.9萬台。黃淑惠／攝影
中華車2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」總經理曾鑫城認為，調高該車款全年度銷售目標，由原來的1.7萬台調高到1.9萬台。黃淑惠／攝影
中華車搶攻商用車市場再出招！總經理曾鑫城表示，從百利、威利、菱利到現今的J SPACE，都是中華車自主研發，每款車型在不同時代發揮重要影響力。黃淑惠／攝影
中華車搶攻商用車市場再出招！總經理曾鑫城表示，從百利、威利、菱利到現今的J SPACE，都是中華車自主研發，每款車型在不同時代發揮重要影響力。黃淑惠／攝影
中華車2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」，讓國人認為1988年問世至今已銷售75萬台的系列車系。黃淑惠／攝影
中華車2日舉行「J SPACE特仕車暨經典車系同樂會」，讓國人認為1988年問世至今已銷售75萬台的系列車系。黃淑惠／攝影

中華車 國產車 消費 車市

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