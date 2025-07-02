房市北中南整年冷清清！顏炳立：蛋殼上的雞屎要賣蛋白價 就是炒作

戴德梁行總經理顏炳立2日在第2季房地產市場回顧記者會中指出，現在房市就是「死死昏昏去」，但建商、屋主並沒有出現「斷頭」情況；他重申，現在房市「蛋黃區頂多修正3~5%」、「蛋白區10%」，「蛋殼區超過10%」，而「蛋殼上的雞屎要賣蛋白價，就是炒作」。

顏炳立表示，房市第3季、第4季仍將處於「夏天穿毛衣」、冷的情形，沒有激情，市場將不斷地累積價跌的壓力。

他預測，2025年第3季市場，就是「買氣回憶、觀望、盤整、價格修正」；今年北中南「整年冷清清」，等無人，整體豪宅市場就是價穩量縮，價不修、不見量。而一般產品方面，蛋黃、蛋白區皆有自用買方撐住市場，形成「成交謹慎、量縮、價緩修」。

顏炳立認為，這一波「蛋黃區頂多修正3~5%」、「蛋白區10%」，「蛋殼區超過10%」，而「蛋殼上的雞屎要賣蛋白價，就是炒作」。

他表示，我可以(用)蛋殼區(房價)買到蛋白區的產品和位置的時候，蛋殼還有人買嗎，所以已經不是降兩成的問題，當蛋白區和蛋殼區價格一樣時，就會產生替代效應，你(蛋殼區)就會怕它(蛋白區)；價格一樣時、效用高的優先被選擇，假設蛋白區讓(價)10%時，蛋殼區肯定降得比蛋白區10%還多，道理一樣，產生替代。

顏炳立指出，今年房市北中南「整年冷清清」，等無人，預售市場就是台語歌「碎心戀」的體現，將是總價不變、每坪成交價不再創新高格局，預售市況將是「量縮、等修正、促銷等市」。而今年第3季成屋市場整體房價不會跌破兩年前成交價，形成「量縮、價緩修」狀況。