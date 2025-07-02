華信航空推環保系列商品 超萌「海東青」寶寶搶先登場

華信航空以品牌吉祥物「海東青」為創意靈感，2日正式推出全新環保系列商品「超萌海東青寶寶吊飾環保袋」，一登場便吸引航空迷與環保時尚愛好者目光。

華信航空繼廣受好評的「救生衣環保小包」後，華信航空這款結合可愛設計與實用機能的新品正式誕生後，預期將再掀搶購熱潮。

最新推出的海東青寶寶商品，戴著象徵華信精神的機師帽，不僅是時下最流行療癒的可愛吊飾，也可化身為輕巧便於攜帶的環保購物袋，兼具潮流、環保與實用三大特色，是旅行或日常生活最時尚的隨身配件。

華信航空為落實企業永續理念，自2022年首推救生衣環保再生系列商品後，陸續推出多款環保商品，包含環保露營杯、輕便旅行包及最新推出的海東青寶寶環保購物袋等，將環保融入生活生品。雷雕海東青企業標誌的環保露營杯，搭配登山扣環設計，戶外活動輕鬆帶著走；簡約外型設計的輕便旅行包，是出國與日常的貼身好夥伴；全新登場的可愛海東青寶寶，選用輕盈耐用材質設計，可折疊、易收納，隨身佩帶不只延續旅程的記憶，更將對地球的關愛落實於生活每一刻。

即日起，華信航空環保系列產品，已在各通路平台同步上架販售，搭乘華信航空國內線ATR飛機的旅客可在機上購買，粉絲也可透過華信官網華信小舖或中華航空eMall搶購。想收藏這隻超萌的海東青寶寶嗎？心動不如馬上行動，跟華信航空一起用行動守護地球，讓每一趟旅程都更有意義。