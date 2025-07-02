讓利潮來了？顏炳立指「建商不是笨蛋」：期待房價大跌一律送你7個字

戴德梁行總經理顏炳立2日在第2季房地產市場回顧記者會中指出，「現在房市算命的一大堆」，說「房價會掉二、三成，更有人說會跌五年、一年跌10%」，那是不可能的事情，我一律送你7個字、「一點機會也沒有」，而還在期待高價的賣方也送你五個字、「祝福跟祈禱」。

顏炳立認為，現在房市就是「死死昏昏去」，但建商、屋主並沒有出現「斷頭」情況；現在所謂的讓利，都是建商行銷手法，利用降價第一槍來吸引買氣，「建商不是笨蛋，獲利才會出貨，沒有人會做賠錢生意」，「只是把開價開太高的，現在還回來，這哪叫讓利」。

他分析，一些建案可能土地取得時間點早，當時預估獲利約三成，去年市況好、就抓賺五成，之後9月央行打炒房政策一出，銀行房貸限縮，以現在修正後的房價出售，也還是賺二、三成，就只是吐回過去房價炒作、超漲的超額利潤。

顏炳立強調，現在市場上「算命的一大堆」，說「房市會跌五年，還一年跌10%，那五年後房價不就腰斬；房價腰斬是什麼概念，那是重回銀行喊價的銀拍屋市場，當時像是林森北路、開封街等之類的產權複雜物件，才有可能淪落到銀行喊價，但現在房市要回到銀拍屋市場，這是一點機會也沒有。

他預測，2025年第3季市場，就是「買氣回憶、觀望、盤整、價格修正」；去年就是量先出來、價再衝上去，但今年買氣先斷、價就不會上。

他直言，現在買賣雙方皆處於六個字、「自我感覺量好」，仍處於「Lululemon產品賣LV價」，都是L開頭但買到的是什麼，包裝成泡泡瑪特、用貴婦名人包裝行銷，以收藏增值包裝炒作事實；今年前三季黑天鵝到處飛，當市場不再聽到創新高的消息了，而是利空消息與房市不佳情況頻出，就是空頭，「2025年市場交易從賣檳榔到賣玉蘭花了」，接下來資金仍將是主宰市場多空的關鍵。

他強調，房市第3季、第4季仍將處於「夏天穿毛衣」、冷的情形，沒有激情，市場將不斷地累積價跌的壓力；今年整體豪宅市場價穩量縮，價不修、不見量。

而一般產品方面，顏炳立指出，北中南「整年冷清清」，等無人，預售市場就是台語歌「碎心戀」的體現，總價不變、每坪成交價不再創新高，量縮、等修正、促銷等市。蛋黃、蛋白區皆有自用買方撐住市場，形成成交謹慎、量縮、價緩修。

商用投資市場部分，他指出，就是7個字「可憐戀花再會吧！」。

至於美國總統川普的關稅會不會影響台灣房地產，顏炳立表示，第一排會受到影響是中小企業，第二波是經濟，但還是有些企業會撐住經濟，第三波才是房市；他認為，只要經濟撐住，房市不會受影響。