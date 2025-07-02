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機車市場回溫 三陽6月市占率43.2%蟬聯龍頭

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
三陽機車SYM品牌6月市占率達 43.2%，穩居市場銷售冠軍寶座。圖／本報資料照片
三陽機車SYM品牌6月市占率達 43.2%，穩居市場銷售冠軍寶座。圖／本報資料照片

台灣機車市場在6月回溫，總市場達60285台，三陽單月掛牌26027台，以43.2%的市占率蟬聯龍頭，光陽以16216台、市占率26.9%排名第二，山葉10352台： 17.2%位居第三，電動機車龍頭Gogoro掛牌2967台，市占率4.9%。

累計1~6月總市場330231台，三陽共掛牌146044台，市占率44.2%，光陽為89144台，市占率27.0%，山葉56551台，市占率17.1%，Gogoro共11830台，市占率3.6%，。

三陽表示，6月適逢仲夏購車季，三陽機車銷售動能持續攀升，單月市占率達43.2%，穩坐市場第一，其中，國民旗艦車款「全新迪爵」單月銷售達4366台，蟬聯最暢銷機種；水冷運動車款JETSL+銷售達2798台，帶動整體JET系列合計4303台的表現；新推出的MMBCU亦有2248台的不錯成績。

此外，三陽也說，DRG二代、CLBCU、Fiddle車系等不同風格車款持續穩定銷售。

為回應市場需求，三陽表示，旗下三大主力車系—「全新迪爵」、「FiddleDX／Fiddle125」、「JETSL／JETSL+SuperC」近期全面升級上市，並推出期間限定購車優惠方案，全面回應消費者對騎乘體驗的期待，滿足消費者多元的移動生活需求。

三陽 消費

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