北市中古豪宅屋主開讓利第一槍？「輕井澤」低樓層戶讓價15%成交

據實價登錄網最新資料，台北市大直重劃區的中古水岸宅「輕井澤」，出現低樓層以總價1.75億元、每坪成交價155.2萬元交易，寫下該社區實價登錄以來新低，較2018年同樓層戶以每坪183萬元入手來看，這次每坪少賣27萬元，讓價約15%。

相較之下，台北市大安區捷運信義安和共構案「首泰信義」，今年4月高樓層戶以總價約1.96億元、每坪單價205.7萬元成交，高樓層每坪成交價站穩200萬元俱樂部，顯示台北市豪宅市場目前房價開始出現分歧走勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年高總價物件交易漸減，主要因近年法人購買住宅採許可制，限制法人置產規劃，而「首泰信義」為捷運信義安和站共構案，規劃豪宅、豪辦混合社區，19樓以下為事務所使用，20樓以上為住宅，周邊交通商業機能佳，吸引偏好市區機能的高資產族目光。

張旭嵐指出，近年豪宅動能低，選在今年售屋者，多半有明確資金規劃，或是人生階段有換屋需求，例如家庭人口變化影響，像是子女成家離巢，規劃退休移居等因素，加上居住十多年的屋況多少需要重新裝潢，不少中古屋主也會興起大換小或一換二的換屋規劃，而對於接手屋主而言，原裝潢較不具價值，打掉重練的花費也不斐，因此相對新豪宅，中古豪宅價格顯得不太吃香。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年豪宅買家更趨理性，對於「品牌、地段、屋齡、樓層、戶別條件」等細節有明確認知，並不盲目追價。新屋、高樓層、高樓景觀型產品仍受青睞，但若條件不符或地段信心受到影響，價格調整空間就會擴大。