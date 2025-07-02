拼裝電動車管理 立委籲交通部2個月內訂統一指引

立委李坤城、林月琴2日召開記者會，呼籲交通部應該於2個月內，針對拼裝電動車的行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，都必須有全國一致的指引規定來予以規範，地方政府才會積極訂定相關辦法，以落實監督管理責任，避免拼裝電動車亂象擴大，旅客求助無門的情況再次發生。

李坤城表示，暑假即將來臨，觀光景點將掀起四輪拼裝電動輔助自行車旅遊風潮，卻因為缺乏統一規範與管理制度，導致事故與保險爭議。如近期新竹南寮、台東池上等地相繼發生車禍事故，旅客受傷卻求償無門，處於「三不管」的法令空隙現象。

據交通部統計，全國電動輔助自行車事故件數，2024年高達2325件，死亡24人、受傷2080人，對比2023年2184件、死亡18人，2022年1765件、死亡16人，2021年1059人、死亡9人，明顯有逐年增加的趨勢，用路安全堪慮，恐影響旅客人身安全與旅遊信心，各界咸認應加強管理。

交通部運輸監理司司長林福山則對此回應，可以研議全國性指引，原則上沒有困難度。

李坤城表示，儘管交通部曾指出拼裝電動車現行《道路交通管理處罰條例》中被歸類為「其他慢車」，屬地方政府權責，但因為沒有明確的定義與歸類，致使目前只有高雄、屏東、台東、彰化、宜蘭、金門有訂管理條例，而其他地方縣市，包括新北市尚未訂定管理自治條例。

李坤城指出，此舉導致在欠缺法源與管理機制下，業者既無保險義務，也無需申請營業許可，一旦發生交通事故，旅客則須自行負擔醫療與賠償費用，毫無安全與保障。

李坤城強調，任何旅遊工具或運具都應安全合法，政府不能再讓法規上的漏洞，成為旅客的傷痕。拼裝電動車作為新興觀光運具，交通部有責任訂定全國一致的指引，補上這道安全防線，守護旅遊安全，增添國內外旅客旅遊信心。

林月琴表示，事實上，拼裝電動車納管的問題，不僅影響國內觀光旅遊業的發展，也反映了交通部對於整體慢車的規劃與管理漏洞，並且連帶影響整體國人的交通安全。

從官方數據統計顯示，近三年包含電動輔助自行車、個人行動器具在內的慢車事故傷亡人數，皆呈現倍增趨勢，電輔成長近一倍、個人行動運具則成長近三倍，凸顯慢車事故問題日漸嚴峻，主管機關應盡速正視。

林月琴說，針對新興的電動運具，中央主管機關至今仍未推出全國統一的參考指引，供地方政府實務管理運用。甚至在罰責的設計上，亦未能具體明確。

林月琴舉例，目前《道路交通管理處罰條例》，因尚未有任何授權訂定之管理辦法，能夠明確定義電動滑板車規格，造成警方執法認定上究應適用32-1條或69條的模糊地帶，且針對其他慢車違規行駛道路的車輛所有人，僅處300元的罰鍰，並未能有效遏止違規營業行為，造成劣幣驅逐良幣的不良現象。

交通部對此說明，針對電動滑板車將於1個月內，將開會訂定管理指引，包含車間距、行駛路權等相關規範予以處理。