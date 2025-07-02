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屋主不撐了！大直水岸名宅讓價轉手、創社區新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大直水岸示意圖。記者游智文／攝影
大直水岸示意圖。記者游智文／攝影

2025年上半年，豪宅市場呈現兩樣情！大安區捷運信義安和共構案「首泰信義」，今年4月成交高樓層戶，總價約1.96億元、單價205.7萬元，高樓層站穩200萬俱樂部。

不過大直重劃區的知名水岸宅「輕井澤」，低樓層成交1.75億元、單價155.2萬元創社區實價登錄以來的新低，比起2018年同樓層戶以每坪183萬元購入，這次每坪少賣27萬元，讓價約15%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年高總價物件交易漸減，主要因近年法人購買住宅採許可制，限制法人置產規劃，「首泰信義」為捷運信義安和站共構案，規劃豪宅、豪辦混合社區，19樓以下為事務所使用，20樓以上為住宅，周邊交通商業機能佳，吸引偏好市區機能的高資產族目光。

張旭嵐指出，近年豪宅動能低，選在今年售屋者，多半有明確資金規劃，或是人生階段有換屋需求。

例如家庭人口變化影響，像是子女成家離巢，規劃退休移居等因素，加上居住十多年的屋況多少需要重新裝潢，不少中古屋主也會興起大換小或一換二的換屋規劃。對於接手屋主而言，原裝潢較不具價值，打掉重練的花費也不斐，因此相對新豪宅，中古豪宅價格顯得不太吃香。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，今年上半年台北指標豪宅交易狀況，其中又以中正區「新光人壽總統傑仕堡」成交4筆最多，單價落在131~149.6萬元區間；而士林區屋齡僅1年的新豪宅「御上天母」，則有3筆交易，單價落在118~130.7萬元上下。

此外，「首泰信義」、「長虹天璽」、「力麒天沐」、「冠德羅斯福」等屋齡在10年內的豪宅，都分別有2筆交易，除了「首泰信義」成交單價都在200萬元以上之外，其他社區單價則落在111.2~136.6萬元之間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近年豪宅買家更趨理性，對於「品牌、地段、屋齡、樓層、戶別條件」等細節有明確認知，並不盲目追價。新屋、高樓層、高樓景觀型產品仍受青睞，但若條件不符或地段信心受到影響，價格調整空間就會擴大。

今年上半年賣最多戶的「新光總統傑仕堡」，則是中正區少數豪宅新案，且坪數規劃適中，總價在1億元左右，適合人口簡單又偏好中正區的高資產族，銷況因而相對突出。

捷運 豪宅

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