國內外政經局勢未解 戴德梁行：國內商用不動產靠產業剛需撐盤

國際政經局勢動盪、中央銀行限貸政策未鬆綁，戴德梁行指出，今年第2季台灣大額商用不動產交易總額仍達313.1億元，顯示產業自用型需求強勁，成為撐盤主力，尤其以科技、製造相關廠辦為多數。

戴德梁行表示，第2季最大宗交易為遠見科技以62.4億元買下桃園楊梅現代化物流設施，另和碩聯合科技斥資56.4億元購得宏達電廠房，今年上半年大額交易金額累計741億元，其中自用型需求占逾八成，反映企業仍積極布局未來產能。

戴德梁行指出，土地市場則受限貸政策壓抑交易意願。上半年土地交易總額僅870億元，為近兩年新低，高總價土地因貸款成數受限、門檻過高，買方普遍觀望，短期內市場難以出現積極行為。

戴德梁行表示，以台中重劃區標案為例，建商與企業雖對具開發潛力土地具高度興趣，但購地動能受限於自有資金調度，建商「想買」不等於「買得起」，現階段高總價土地籌資困難，限貸令若下半年未鬆綁，預料整體交易量將與上半年持平，難見明顯反彈。

從第2季十大土地交易觀察，第十名僅9.37億元，顯示市場資金保守。即使是賣相不錯的重劃區標地，也因買方資金門檻難過，導致去化遲緩，現階段多數成交集中在10億至30億元區間。主力買盤仍以住、商用途為主，買方無論是企業還是建商，都需嚴格評估財務能力，交易與否的關鍵已不在於地點好壞，而是「買不買得起」。

戴德梁行預估，若下半年限貸未見鬆動，全年土地交易量將由原預估的1800億元下修至約1600億元，市場布局趨於保守，聚焦自用開發與資金負擔可控的標的。